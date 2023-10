Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio in due clip in italiano

News Cinema

È al cinema il drammatico Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ancora diretti da Martin Scorsese. Due scene in italiano ci permettono di inquadrarne meglio la storia.

È già nei cinema italiani Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, tornato a lavorare con due dei suoi attori preferiti, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: gli attori vi interpretano due personaggi realmente esistiti, in una sordida storia riguardante la soppressione della comunità di nativi della contea Osage in Oklahoma, per favorire i giacimenti petroliferi scoperti negli anni Venti. Le due clip in italiano che vi mostriamo dopo il trailer vi consentiranno di trovare meglio le coordinate di questa vicenda.



Killers of the Flower Moon: Il Trailer Finale in Italiano del Film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio - HD

Killers of the Flower Moon, le due scene in italiano del film di Martin Scorsese

In Killers of the Flower Moon il personaggio di Leonardo DiCaprio è Ernest Burkhart, reduce della Grande Guerra: arriva in Oklahoma per lavorare per suo zio, il magnate William "King" Hale (Robert De Niro). L'idea degli affaristi nella contea Osage è appropriarsi delle terre per non dovere alcunché ai nativi, blandendoli in qualche maniera... o se necessario elminandoli fisicamente. In questa scena Ernest fa la conoscenza di quella che diventerà sua moglie, Mollie (Lily Gladstone). La donna nativa cerca di metterlo in guardia sui metodi di suo zio...



Killers of the Flower Moon: Clip Ufficiale in Italiano del Film di Martin Scorsese "Perché sei venuto qui?"- HD