Kieran Culkin: da fratello di Macauley a premio Oscar

Sono passati tanti anni da Mamma ho perso l'aereo, e da allora le traiettorie di carriera dei due fratelli Culkin si sono invertite drasticamente, con Kieran che ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del nevrotico Benji in A Real Pain.

Mamma ho perso l’aereo ve lo ricordate tutti, lo conoscete tutti, e tutti sapete che protagonista di quel film era Macauley Culkin, uno dei tanti attori bambini che Hollywood ha portato vicini alla fiamma della fama lasciando poi che ci si bruciassero. Certo, anche la famiglia del biondissimo Macauley ci ha messo del suo, visto che il padre sperperò tutti i guadagni accumulati dal figlio fino alla metà degli anni Novanta circa, e che con la madre (con la quale non era sposato) fu protagonista di una terribile battaglia legale per la sua custodia. Fatto sta che dal 1995 in avanti, per molto tempo, Macauley Culkin sparì dalle scene per molti anni, e che poi, nonostante qualche goffo tentativo, la sua carriera mai più ha decollato.

Oggi, intanto, suo fratello Kieran, che fino a qualche anno fa non conosceva nessuno, ha vinto il premio Oscar per la sua interpretazione del nevrotico Benji in A Real Pain.

A Real Pain: il trailer del film

A Real Pain: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin - HD

Se però andiamo a riguardare Mamma ho perso l’aereo, in una delle scene iniziali, quando tutti i McCallister sono attorno a un tavolo, è impossibile non notare che lì, nel ruolo di un cugino di Kevin, c’è anche Kieran Culkin, che proprio in quel film ha fatto il suo esordio davanti a una macchina da presa. Anche quello che un tempo era "l’altro Culkin", e è adesso non lo è più, ha iniziato come attore bambino negli anni Novanta, ma con un profilo decisamente più basso rispetto a quello del fratello, ed è quindi riuscito a non scottarsi, e a far procedere la sua carriera nel migliore dei modi.

Entrato nell'adolescenza, nei primi anni Duemila Kieran Culkin inizia a farsi notare come protagonista in due film indipendenti molto interessanti, come The Dangerous Lives of Altar Boys e soprattutto Igby Goes Down, che gli vale le prime nomination (tra cui quella al Golden Globe) e i primi premi (come quello come Best Young Performer ai Critics' Choice Movie Award).

Ed è a questo punto che, invece di fare quello che tutti avrebbero fatto, ovvero spingere sull’acceleratore, forse memore dell’esperienza di Macauley Kieran decide di prendersi una pausa dalla recitazione che dura alcuni anni. E anche quando torna, lo fa con ruoli piccoli, seppur significativi, come quelli in Scott Pilgrim vs. the World o Margaret di Kenneth Lonergan.

Nel 2015 interpreta il ruolo di Rye Gerhardt in due episodi della serie Fargo, nel 2016 lavora con Todd Solondz in Wiener Dog, ma è nel 2018 che Kieran Culkin spicca il volo verso il successo: è in quell’anno, infatti, che entra a far parte del cast di una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni, Succession, dove interpreta Roman, il più giovane e scapestrato dei figli del patriarca miliardario Logan Roy.

Grazie a Succession, Kieran Culkin porta a casa un Golden Globe, un Emmy, due Critics' Choice Awards e due Screen Actors Guild Awards, oltre a numerosi altri premi minori e nomination. Un successo che ha anticipato quello ottenuto con il ruolo di Benji in A Real Pain, e questo Oscar vinto a danno non solo di Yuri Borisov, che l’avrebbe meritato di più, ma anche del suo collega di set in Succession Jeremy Strong, che come carattere e approccio alla recitazione è davvero agli antipodi di Kieran.

Come ha ricordato Culkin ieri notte, nel corso del suo discorso di ringraziamento che potere vedere o rivedere qui di seguito, questo premio rischia anche di ingrossare ulteriormente la sua famiglia. Ma per seguire queste dinamiche, ci sono le nostre colleghe della sezione Gossip.