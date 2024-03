Kick-Ass, Matthew Vaughn al lavoro sullo spin-off The Stuntman

News Cinema

L'universo di Kick-Ass torna in azione, questa volta con un nuovo spin-off intitolato The Stuntman che lancerà una nuova trilogia.

Kick-Ass torna nuovamente all’opera, seppur con un progetto spin-off. Matthew Vaughn figura come produttore in The Stuntman, inteso come un film spin-off che dovrebbe avviare una nuova trilogia ambientata nell’universo di Kick-Ass. Secondo quanto riferito da Variety, The Stuntman ha già avviato le riprese. A distanza di dieci anni dall’ultimo film di Kick-Ass, il pubblico tornerà in quell’universo caotico per seguire la storia di due fratelli. Ma di cosa parlerà la trama e chi farà parte del cast?

Kick-Ass, in arrivo lo spin-off The Stuntman

The Stunman dovrebbe avviare una nuova trilogia di Kick-Ass, dove Matthew Vaughn figura come produttore. La regia, invece, è affidata a Damien Walters che, del resto, ha un passato da stuntman alle spalle quindi è assolutamente esperto in materia. La trama dello spin-off racconterà di due fratelli intenzionati a diventare stuntman. Del progetto non conosciamo molto di più, se non che ha già avviato le riprese. Ai microfoni di Collider, non molto tempo fa, Matthew Vaughn – tornato al cinema con Argylle – La super spia – ha affrontato il futuro del franchise di Kick-Ass:

Siamo nel bel mezzo della scrittura. Stiamo girando un film al momento, il che è un indizio. Ecco qua. [Apre la giacca e mostra la scritta Vram]. Questa sarà la novità, quindi si può capire di cosa si tratta. Questo è tutto quello che posso dire. Questo gruppo di persona realizzerà il reboot di Kick-Ass. siamo a metà delle riprese del primo film. È molto emozionante.

Il regista produrrà il film con la sua casa di produzione Marv Studios. Secondo Variety, le riprese del film procedono spedite. Ad ottobre, un giornale locale dell’Hampshire ha rivelato che è stato installato un luna park in stile Anni ’70 nel parco del paese con ruota panoramica annessa. The Stuntman punta ad essere presentato durante il Toronto International Film Festival entro il 2025 e aiuterà a lanciare la nuova trilogia.