Kevin Spacey: "Perdono chi mi ha giudicato frettolosamente, ma non tornerò a lavorare con queste persone"

News Cinema

Ospite dell'Italian Global Series Festival a Rimini, Kevin Spacey ha spiegato come si sente adesso, quando le controversie legali sembrano archiviate e la sua carriera sta ripartendo. Prova gratitudine per chi non gli ha voltato le spalle subito.

Kevin Spacey sta ripartendo: a due anni dall'esito del processo che lo ha scagionato dalle accuse di molestie più pesanti, ospite dell'Italian Global Series Festival a Rimini, ha espresso gratitudine nei confronti di Franco Nero, che proprio nel 2023 lo ha voluto nel cast del suo L'uomo che disegnò Dio. Spacey ha anche fatto un bilancio umano delle sue esperienze giudiziarie e delle umiliazioni che ne sono seguite, con pesanti conseguenze per una carriera che si è di fatto fermata. La sostanza non è molto diversa dall'amarezza espressa da Johnny Depp qualche giorno fa, ma Kevin sembra avere un atteggiamento più... zen. Leggi anche Il produttore di Gore con Kevin Spacey contro Netflix: perché non fate vedere il film?

Kevin Spacey: "Sono entusiasta di tornare a lavorare, ho tante storie da raccontare!"

Ricevendo a Cannes il mese scorso un riconoscimento alla carriera dal Better World Fund Gala, Kevin Spacey non si era risparmiato una battuta: "Chi avrebbe mai immaginato che rendere omaggio a uno scagionato in ogni tribunale in cui è entrato sarebbe stato considerato un atto di coraggio! Ma siamo qui..." Sul palco dell'Italian Global Series Festival, Spacey è andato però oltre le battute, spiegando quanto abbiano pesato per lui i sei anni di allontanamento forzato dal mondo dello spettacolo, dal 2017 al 2023. Sono stati comunque l'occasione per una scrematura delle persone con le quali vale la pena collaborare nella sua professione...

Queste esperienze mi hanno concesso di fermarmi, riflettere, rivalutare e ascoltare, e mostrare gratitudine per il lavoro che sono in grado di fare sullo schermo e fuori. Sono pieno di gratitudine verso quelli che nel mio ambiente hanno preso le mie difese, quegli individui disposti ad attendere l'esito di un processo prima di decidere cosa provavano verso di me. Quelle persone hanno la mia fiducia, e farò tutto quello che posso per mantenere la loro fiducia per il resto della mia vita. Per quanto riguarda quelli che si sono affrettati a giudicare e hanno deciso che ero colpevole, e mi hanno trattato di conseguenza, hanno il mio perdono, ma di certo non li cercherò per una futura collaborazione. [...]

Ho lavorato parecchio per conto mio e continuo a fare film. Ho citato Franco Nero alla premiazione [Spacey ha ricevuto il Maximo Excellence Award, ndr], perché è stato il primo ad alzare la testa e scritturarmi, ha fatto partire una tendenza. Da allora ho ripreso a lavorare e sono incredibilmente entusiasta di tornare a lavorare in modo sostanziale, perché ho tantissime storie da raccontare.