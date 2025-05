Kevin Spacey nel cast del thriller complottista The Awakening

News Cinema

Pian piano Kevin Spacey sta tentando di tornare a lavorare e il suo prossimo progetto è The Awakening, un thriller in cui lavora al fianco di Peter Stormare e Alice Eve.

Senza tema di smentita alcuna, possiamo affermare che Kevin Spacey è un attore straordinario. Non certo e non solo perché ha vinto due Oscar, ma perché ha dimostrato il suo talento infinite volte, finché la sua carriera non è stata brutalmente stroncata dall'abitudine attuale di identificare la persona con l'attore, senza aspettare il verdetto eventuale dei tribunali (due anni fa, a Londra, l'attore è stato assolto dalle accuse). Anzi, nel suo caso la punizione dell'ambiente è stata decisamente più severa che in molti altri casi. Spacey sta dunque tentando, pian piano, di tornare a fare il suo egregio lavoro e ricostruirsi una carriera. Adesso si è saputo che fa parte del cast di The Awakening, un thriller complottista che lo vedrà al fianco di Peter Stormare e Alice Eve.

The Awakening: i dettagli

The Awakening, diretto da Matt Routledge, segue la storia di Jason (Justin Tinto) e Rebecca (Alice Eve), che scoprono una cospirazione per controllare il mondo. La loro indagine li conduce all'interno di un labirinto di segreti, mentre cercano di rivelare la verità in una elettrizzante corsa contro il tempo. Non sappiamo chi Spacey interpreta nel film, al momento in post-produzione, la cui sceneggiatura è scritta dal regista assieme a Matt Hoockings e Tinto. Speriamo che si tratti di un progetto e di un ruolo all'altezza delle capacità di Kevin Spacey e di ritrovarlo quanto prima nei film che il suo talento merita.