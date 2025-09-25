TGCom24
Kate Mara contro gli alieni (forse) del trailer di The Astronaut

Debutta il 17 ottobre negli Stati Uniti questo thriller di fantascienza che era stato presentato pochi mesi fa al SXSW di Austin. Ecco trailer e trama di The Astronaut.

Kate Mara contro gli alieni (forse) del trailer di The Astronaut

Fai l'astronauta, sopravvivi a un rientro sulla Terra a dir poco disastroso, ti trovano per fortuna viva in una capsula nel bel mezzo dell'Atlantico e ti recuperano. Tutto bene, no? Tiri un bel respiro di sollievo, no? E invece. Invece, se sei Kate Mara e sei la protagonista di un thriller fantascientifico che si intitola The Astronaut, manco per niente: perché quando ti alloggiano in un centro NASA per quarantenarti, monitorare che tutto vada bene e che non ci siano problemi e sottoporti a qualche test, ti accorgi di cose strane, e ti convinci che sulla Terra, assieme a te, è arrivata anche una qualche forma di niente affatto benevola vita aliena.
Presentato in prima mondiale al SXSW di Austin pochi mesi fa, The Astronaut sta per debuttare, il 17 ottobre, nelle sale americane, e di seguito trovate il suo trailer ufficiale. A scrivere e dirigere il film è stata l'esordiente Jess Varley, mentre nel cast assieme a Kate Mara (che sì è la sorella maggiore di Rooney, ha iniziato a recitare prima, ma che purtroppo per lei è un po' passata in secondo piano da quando la minore ha dimostrato il suo valore: ma non vediamo l'ora di vederle assieme nel nuovo film di Werner Herzog) ci sono Laurence Fishburne, Gabriel Luna, Ivana Milicevic, Macy Gray e Scarlett Holmes.
Ecco il trailer di The Astronaut.

