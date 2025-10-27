Kasja Smutniak: i cattolici polacchi contro la scelta dell'attrice per il ruolo di Maria ne La Resurrezione

News Cinema

Nel cast del film La passione di Cristo: Resurrezione, che Mel Gibson sta girando in Italia, Kasia Smutniak ha il ruolo di Maria, scelta contestata in Polonia dai cattolici più tradizionalisti. Il motivo? L'attrice è a favore dell'aborto.

Succedono cose strane e paradossali oggi, in un mondo in cui tutti si affannano a dimostrarsi più realisti del re. Il Corriere della sera riporta la notizia che Kasia Smutniak, attrice a tutti gli effetti italiana ma nata in Polonia, viene attaccata dai cattolici tradizionalisti del suo Paese d'origine per esser stata scelta da Mel Gibson (cattolico ultraconservatore) per interpretare in La passione di Cristo: la Resurrezione, le cui riprese sono iniziate in Italia, il ruolo di Maria, ovvero la Madonna. Il motivo delle contestazioni è che l'attrice è a favore dell'aborto, e dunque ci sarebbe un conflitto morale insanabile nel vederla interpretare la madre di Gesù.

La reazione polacca contro la scelta di Kasia Smutniak

Sembra quasi di tornare ai tempi delle contestazioni, in quel caso preventive, a L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese. A quanto riporta il Corriere, a lanciare pubblicamente la protesta contro la scelta di Kasia Smutniak è stato il sito PolskiiRadi.pl, con queste parole: "Non è un mistero che Smutniak abbia pubblicamente sostenuto il diritto all'aborto, criticando in più occasioni le leggi della Polonia e ritenendole un pericolo per i diritti delle donne". Al sito si è aggiunto il Pis, il partito di destra del presidente della repubblica Andrej Duda, che ha scritto protestando alla produzione del film. In Polonia l'aborto è consentito solo in caso di pericolo di vita o di stupro, ma per il resto non è una libera scelta, tanto che molte donne si recano ad abortire altrove. Mel Gibson, che è d'accordo in tutto e per tutto con le posizioni anti abortiste di chi protesta, ha scelto Kasia Smutniak per il ruolo di Maria probabilmente perché la ritiene l'attrice più adatta al ruolo, senza chiederle conto delle sue convinzioni. Ma, come dicevamo, c'è sempre qualcuno più realista del re. Al momento non sappiamo se Smutniak abbia rilasciato qualche dichiarazione in merito. Di sicuro in Polonia il film di Gibson, date le premesse, non avrà vita facile.

(nella foto, Kasia Smutniak nella serie Sky Domina)