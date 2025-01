Karla Sofia Gascón non ha violato le regole degli Oscar criticando lo staff di Fernanda Torres che ha screditato Emilia Pèrez

News Cinema

La candidatura all'Oscar di Karla Sofia Gascón non verrà messa in discussione, perché la protagonista di Emilia Pérez non ha offeso Fernanda Torres, manifestando invece il suo disappunto per il team social che cura gli interessi della collega brasiliana.

Cosa sta succedendo tra Karla Sofia Gascón e Fernanda Torres? In realtà nulla che non possa essere risolto, anzi in un certo senso il problema non sussiste perché le due attrici, entrambe candidate all'Oscar per la migliore attrice protagonista, stimano l'una il lavoro dell'altra. Eppure qualcosa è accaduto e ha a che vedere con lo staff che si occupa dei profili social della Torres, che avrebbe messo in cattiva luce la Gascón ed Emilia Pérez, il film di Jacques Audiard per cui quest'ultima ha ottenuto la nomination. Proprio la reazione di Karla Sofia alla cattiva pubblicità ha indispettito qualcuno, che la vorrebbe fuori dalla corsa agli Academy Awards. Ma Karla Sofia Gascón ha violato qualche regola? In realtà no, e tuttavia la questione è piuttosto complessa.

Karla Sofia Gascón, Fernanda Torres e gli hater

Facciamo un salto all'indietro e andiamo al 21 gennaio, giorno in cui, durante un'intervista video, Karla Sofia Gascón ha parlato di Fernanda Torres e del suo entourage che si occupa della sua promozione tramite i social. Ecco le sue parole:

Quello che non mi piace sono i social media team - e cioè persone che lavorano per queste persone - che cercano di sminuire il lavoro degli altri, per esempio il mio lavoro e il mio film. È un comportamento che non porta da nessuna parte. Non c'è bisogno di affossare il lavoro di una persona per mettere in luce quello di un'altra. Io non ho mai detto niente di male su Fernanda Torres e il suo film. Tuttavia ci sono persone che lavorano per Fernanda Torres che hanno cercato di affossare me ed Emilia Pèrez. Così rendono ancora meno giustizia al loro film.

Intervistata poco tempo dopo da Variety, Karla Sofia Gascón ci ha tenuto a precisare che i commenti di cui sopra non riguardavano direttamente le persone che lavorano per Fernanda Torres ma in generale gli haters che sui social media gettano fango su tutto e tutti:

Sono una grandissima fan di Fernanda Torres ed è stato meraviglioso conoscerla nei mesi appena trascorsi. I miei commenti recenti si riferivano alla tossicità e alla violenza di alcuni commenti cattivi presenti sui social media di cui tristemente mi trovo ancora a essere il bersaglio. Fernanda è stata un'alleata meravigliosa, e tutte le persone direttamente associate a lei sono state d'aiuto e incredibilmente generose.

Sempre in questa seconda intervista la Gascón ha parlato della comunità LGBTQ, dicendo che sono persone come le altre e che quindi ci sono i buoni e i cattivi. Dopodiché ha tessuto nuovamente le lodi di Fernanda Torres, ammettendo però di non aver visto Io sono ancora qui. L'attrice ha espresso la sua gioia per la vittoria del Golden Globe da parte della collega e, quando si tratterà dell'Oscar, che vinca la migliore.

All'indomani di tutte queste dichiarazioni, alcuni utenti di X hanno postato il nuovo regolamento dell'Academy circa l'uso dei social media per promuovere un film o semplicemente per esprimere la propria opinione in merito. Se ben ricordate, nel 2023 la nomination all'Oscar di Andrea Riseborough aveva scatenato un putiferio, tra il sostegno di metà egli attori di Hollywood e le indagini da parte dell'Academy stessa. Per questa ragione le norme sono cambiate. In ogni modo, Karla Sofia Gascón non ne ha violata nemmeno una, perché non ha mai screditato Fernanda Torres. La quale Fernanda Torres ha condiviso giorni fa su Instagram un video in cui, parlando portoghese, rivelava il suo apprezzamento per la collega difendendola dagli hater.

Ricordiamo che Karla Sofia Gascón è la prima persona trans a essere inclusa nelle candidature all'Oscar nella categoria migliore attrice protagonista, mentre Fernanda Torres è stata la prima artista brasiliana a vincere un Golden Globe come miglior attrice protagonista.