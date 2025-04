Karla Sofía Gascón con Vincent Gallo nel thriller The Life Lift, opera prima di una regista italiana

News Cinema

Variety ha dato per prima la notizia del film che la protagonista di Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, farà seguire alla sua performance candidata all'Oscar. E si tratta di un progetto interessante e particolare, che la vedrà a fianco di un personaggio (a dir poco, potete leggerne qui) controverso come Vincent Gallo, in The Life Lift, un thriller psicologico che è il film di debutto nel lungometraggio di una regista italiana, Stefania Rossella Grassi.

The Life Lift: la trama e quando si gira

A parlare del suo nuovo impegno è stata la stessa Gascón, ospite del Lovers Film Festival, la più vecchia rassegna di cinema LGBTQ+ di Torino. Nella storia l'attrice sarà una psichiatra che "incarna sia Dio che il diavolo", mentre Gallo interpreta un tormentato personaggio di nome Gabriel, che vive in un piccolo appartamento a New York ed è perseguitato da post-it attaccati nell'ascensore dell'edificio. Questi messaggi "gli ordinano di commettere gli atroci omicidi di tre altri condomini che, a loro volta, vogliono uccidere le loro famiglie". Stefania Rossella Grassi ha diretto dei cortometraggi, La Fune, Sidus, e Preludio, visibile sul suo canale Youtube, che sembrano piuttosto interessanti, per cui aspettiamo con una certa curiosità questo insolito debutto. The Life Lift, ha raccontato la regista a Variety, ha un budget approssimativo di 3 milioni di dollari e dovrebbe girarsi tra la fine di quest'anno e febbraio 2026. La sceneggiatura è stata scritta da lei assieme a Tommaso Scutari.