Vincent Gallo sotto accusa per il comportamento inappropriato nei provini con le attrici di The Policeman

Vincent Gallo è sotto accusa per il suo comportamento nei confronti delle attrici durante i provini per The Policeman, un film le cui riprese sono concluse, in cui l'attore interpreta un vero serial killer.

L'eccentrico attore e regista italo americano Vincent Gallo è un personaggio che nella sua vita e carriera ha affrontato parecchie controversie e adesso ha un'altra bella gatta da pelare. Un nuovo film che lo vede protagonista, The Policeman, è finito all'attenzione del sindacato degli attori, SAG-AFTRA, in seguito alla denuncia di molte attrici, di condotta non professionale durante i provini per il film. Un portavoce del sindacato ha dichiarato a Deadline Hollywood: "Siamo a conoscenza di queste proteste e stiamo indagando, Ci siamo confrontati a lungo con la produzione in merito alla faccenda e, anche se le riprese sono finite, continuiamo ad indagare e monitorare la situazione. Ribadiamo anche il nostro impegno ad assicurare che il set sia un lungo sicuro e rispettoso. Dal momento che la nostra indagine è in corso, non possiamo rispondere nello specifico sulle denunce". Ma vediamo cosa è successo e di cosa è accusato Gallo.

Cosa ha detto Vincent Gallo alle attrici che provavano con lui

Nel film The Policeman, scritto e diretto da Jordan Gertner, produttore e regista canadese, e in cui appare in un piccolo ruolo anche James Franco, Vincent Gallo interpreta il serial killer e stupratore Joseph James DeAngelo, che terrorizzò la California negli anni Settanta ed è stato arrestato, grazie alla prova del DNA sulle sue vittime, solo nel 2018. Le proteste risalgono all'epoca in cui Gallo, probabilmente già in parte, sosteneva dei provini con attrici aspiranti ai ruoli nel film, a novembre 2023. Un'attrice, che provava per la parte di una delle vittime, sostiene che lui le abbia detto (un'avvertenza: ci sono parolacce ed espressioni molto volgari che vi traduciamo per la cronaca): "Se ti dico succhiamo il cazzo o ti uccido, voglio che tu, tu persona, non il personaggio, non l'attrice, creda davvero che morirai se non fai come dico. E, come faresti nella vita reale, se questo succedesse a te, voglio che tu faccia tutte le azioni necessarie per farlo. Non mi succhierai davvero il cazzo, ma devi essere impotente, io ho tutto il potere. Tu non hai controllo, io ho il controllo assoluto":

Un'altra attrice sostiene che è stato detto a lei e ad altre: "Potrei chiedervi di succhiarmi il cazzo sullo scherno e voglio un'attrice che non pianti una grana per questo. Sarete offese da quello che vi chiederò, ma non voglio nessuno dei vostri valori femministi. Non volete fare questo, non pensate che sia giusto, ma sapete una cosa? La vittima non ha avuto scelta, e nemmeno voi l'avrete come attrici... Naturalmente non possiamo davvero farmi fare un pompino da voi nel film, ma il punto è che voglio qualcuna che non interrompa le riprese per chiamare il suo agente o lamentarsi eccetera perché si sente offesa".

Ora, questo ci sembra un caso estremo di immedesimazione nel personaggio, e non dimentichiamo che nel suo film da regista The Brown Bunny, di fatto Gallo inserì una vera fellatio praticatagli dall'ex fidanzata Chloe Sevigny, ma più che mettere le attrici di fronte all'atroce realtà di quello che è successo a molte donne, questo è il modo più sicuro per farle sentire usate e minacciate mentre fanno semplicemente finta, come richiede il loro lavoro. Del resto Vincent Gallo non è certo famoso per le sue posizioni progressiste. Il fatto che il film sia finito significa comunque che qualcuna avrà accettato le sue condizioni, ma siamo sicuri che sentiremo di nuovo parlare di questo metodo increscioso. James Franco, comunque, è stato sul set solo per pochi giorni e non ha niente a che fare col comportamento di Gallo.

(nella foto Vincent Gallo in Segreti di famiglia, di Francis Ford Coppola)