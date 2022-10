Karate Kid, Ralph Macchio rivela un segreto del film: "È stato un massacro di mosche"

News Cinema

Avete mai provato ad acchiappare una mosca con le bacchette? Se sì, è perché avete visto la scena in Karate Kid e ora potete scoprire come è stata girata.

La battuta più celebre di Karate Kid che tutti abbiamo citato almeno una volta? Esatto: "Dai la cera, togli la cera".

La posizione da combattimento di Karate Kid che tutti abbia imitato almeno una volta? Esatto: quella della gru che nel finale, con un solo calcio, permette all'infortunato Daniel LaRusso di sconfiggere Johnny Lawrence.

La scena più memorabile del film? Qui possiamo aprire un dibattito perché ce ne sono tante, ma nella lista entrerebbe senza dubbio la scena in cui il maestro Miyagi cerca di agguantare una mosca usando due bacchette.

Il revival della trilogia di Karate Kid degli anni 80 sta andando a gonfie vele anni grazie al successo della serie Cobra Kai, alla quale si perdona volentieri l'ingenuità della vicende narrate, oltre a certe forzature sui cambi di schieramento dei personaggi, a fronte dell'incredibile lavoro di recupero di tutti gli attori principali e secondari dei tre film a distanza di più di trent'anni. Alcuni giorni fa Sony Pictures ha annunciato la produzione di un nuovo film della saga che uscirà al cinema nel 2024 e intanto, il protagonista Ralph Macchio si sta godendo la ritrovata popolarità.

Karate Kid: la scena della mosca raccontata da Ralph Macchio

L'attore ha recentemente pubblicato un libro intitolato Waxing On (Metti la cera), un'autobiografia che racconta della sua vita e del suo lavoro. Ovviamente, il mondo di Karate Kid occupa molte pagine ed è curioso leggere il capitolo in cui ricorda come abbiano girato la scena in cui lui e Pat Morita, il compianto attore che ha dato vita al mitico sensei Miyagi, cercano di acchiappare una mosca con le bacchette. Nel film si vede Daniel arrivare a casa del maestro, con il braccio alzato, le bacchette in mano e lo sguardo rivolto verso una mosca in volo.

"Se riesci ad acchiappare mosche con bastoncini, puoi realizzare qualunque cosa" dice Miyagi.

"Ne ha mai presa una?" chiede il ragazzo.

"Non ancora" risponde il maestro.

Ricordate come va a finire la scena? Daniel ci prova e riesce a intrappolare la mosca, mentre Miyagi se ne va contrariato dicendo "la fortuna dei principianti".

Ralph Macchio scrive che "con la tecnologia digitale di oggi, la scena della mosca sarebbe una passeggiata" e ricorda quanto fosse un mago il fotografo di scena nel prendere le mosche a mani nude. L'attore spiega che ci sono voluti voluti parecchi tentativi con almeno cinque diverse tecniche, che andavano da una finta mosca attaccata a un filo da pesca a una vera mosca attaccate a un filo da pesca. "In sostanza avevamo fatto un guinzaglio volante" dice Macchio. La mosca finta però aveva il problema di sembrare, appunto, finta e "appariva di più come una mosca rimbalzante anziché una mosca volante". Con le mosche vere invece andava meglio, ma "il guizaglio" non era la migliore soluzione perché, poco dopo che il regista gridava azione, morivano. "È stato un massacro di non vado particolarmente fiero" scrive l'attore che conclude, "credo che nel montaggio finale sia stata usata una combinazione di riprese tra mosche finte e morte con un'ultima piccola mosca in plastica incollata alle bacchette".

Alla fine il risultato è stato accettabile, come potete vedere qui sotto nella scena di Karate Kid.