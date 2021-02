Justice League Snyder Cut: il primo vero trailer della nuova versione del film!

News Cinema

La versione di Justice League secondo la vera visione di Zack Snyder si mostra finalmente nel primo vero trailer.

A questo punto è probabile che di Justice League nella versione Snyder Cut se stia parlando molto più di quanto si sia parlato di Justice League all'epoca dell'uscita in sala nell'autunno del 2017. C'è fermento per questo film di quattro ore che andrà in streaming negli USA su HBO Max diviso in quattro puntate il prossimo marzo 2021. È prevista anche l'uscita al cinema, ma è presto per avere certezze al riguardo.

Giusto per rifrescarci la memoria, Zack Snyder aveva dovuto abbandonare la post produzione e le riprese aggiuntive di Justice League per un lutto in famiglia. Il film è stato completato da Joss Whedon, con le decisioni generali sul lavoro artistico prese dal team della Warner Bros, lasciando comunque figurare Snyder come unico regista. I fan però si sono sempre chiesti come sarebbe stata la reale visione di Snyder, non avendo molti di loro particolarmente apprezzato la versione cinematografica arrivata nelle sale. Poco per volta l'idea di una versione alternativa ha preso corpo e a Zack Snyder è stato garantito un budget per rimontare il film, effettuare alcune nuove riprese, e dare così alla Justice League la versione che il regista avrebbe voluto fin dall'inizio.

Dopo alcuni teaser trailer accompagnati dal brano Halleluja di Leonard Cohen, è stato finalmente diffuso il primo vero trailer di Justice League Snyder Cut che potete vedere qui sotto. E sì, sembra un altro film rispetto a quello del 2017.