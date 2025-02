Just Cause, un altro passo avanti per l'adattamento del videogioco

News Cinema

Just Cause, il film di Ángel Manuel Soto adattamento della saga videoludica Avalanche/Square, ha trovato anche il suo sceneggiatore. Il progetto Universal va quindi avanti.

È presto per dire se a Hollywood ci sia o meno uno spostamento dell'attenzione, dai cinecomic agli adattamenti dei videogiochi: quest'ultimi non hanno sempre funzionato al meglio, ma con l'ennessimo successo di Sonic 3 non c'è motivo per non tentare ancora... e lo pensa chiaramente anche la Universal. Il film tratto dalla serie action Just Cause degli Avalanche Studios, chiassona e volutamente tamarra, si era già sbloccato mesi fa con l'assunzione di un regista. The Wrap ha scoperto adesso il nome dello sceneggiatore, rincuorante per il suo curriculum nel genere. A questo punto non ci rimane che sapere chi interpreterà Rico Rodriguez, duro al limite dell'autoparodia. Leggi anche Just Cause, il film dal videogioco ha trovato un regista

Just Cause guadagna la sceneggiatura di Aaron Rabin

Aaron Rabin, neoassuto sceneggiatore del film di Just Cause, ha all'attivo la serie Tom Clancy’s Jack Ryan con John Krasinski, e tra poco sarà tra i coautori di Io sono nessuno 2 con Bob Odenkirk. Insomma, azione e dinamismo sono nel curriculum di Rabin, che a questo punto farà squadra col regista designato Ángel Manuel Soto, autore del flop sonoro di Blue Beetle (universo DC prima del reboot imminente a firma James Gunn). Ricordiamo che questo futuro film, coprodotto da un esperto di stunt come David Leitch, racconterà una nuova impresa dell'agente operativo Rico Rodriguez, specializzato nell'infiltrarsi in nazioni dominate da dittatori: con lui di solito non hanno vita facile. I giochi basano molto del loro divertimento sulle attività libere in un open world, tra cui acrobazie fisicamente improbabili e deliranti, che gonfiano gli stereotipi dell'action movie con una certa autoironia. Cominciata nel 2006, la serie di Just Cause è per ora ferma al quarto atto, pubblicato nel 2018. I fan non smettono di sperare in una quinta impresa.