Jurassic World - La rinascita disponibile in Ultra HD 4K e Blu-ray, diversi i contenuti speciali per i fan della saga

È disponibile l'edizione digitale fisica di Jurassic World - La rinascita, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con svariati contenuti speciali come multipli commenti audio e scene eliminate.

Facile pensare che Jurassic World - La rinascita sia andato peggio dei precedenti: è vero, ma va definito "peggio", perché parliamo pur sempre di un incasso enorme, celebrato anche con l'appena disponibile versione fisica digitale del film di Gareth Edwards, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd. Il kolossal con Scarlett Johansson arriva per i collezionisti accompagnato da svariati contenuti speciali, sicuramente imperdibili per chi ne ha decretato il successo anche in Italia, dove ha raccolto quasi 11 milioni di euro, stando ai dati Cinetel. Leggi anche Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione?

Jurassic World - La rinascita, i contenuti speciali dell'edizione Ultra HD 4K e Blu-ray