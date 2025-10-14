Jurassic World - La rinascita disponibile in Ultra HD 4K e Blu-ray, diversi i contenuti speciali per i fan della saga
È disponibile l'edizione digitale fisica di Jurassic World - La rinascita, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con svariati contenuti speciali come multipli commenti audio e scene eliminate.
Facile pensare che Jurassic World - La rinascita sia andato peggio dei precedenti: è vero, ma va definito "peggio", perché parliamo pur sempre di un incasso enorme, celebrato anche con l'appena disponibile versione fisica digitale del film di Gareth Edwards, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd. Il kolossal con Scarlett Johansson arriva per i collezionisti accompagnato da svariati contenuti speciali, sicuramente imperdibili per chi ne ha decretato il successo anche in Italia, dove ha raccolto quasi 11 milioni di euro, stando ai dati Cinetel. Leggi anche Jurassic World - La Rinascita, un sequel con Scarlett Johansson già in preparazione?
Jurassic World - La rinascita, i contenuti speciali dell'edizione Ultra HD 4K e Blu-ray
Secondo The Numbers, il budget stanziato dalla Universal per Jurassic World - La rinascita è ammontato a 225 milioni di dollari: teoricamente tanto, in un mercato che ogni tanto sta tradendo i franchise storici... ma non ha tradito il mito di Jurassic Park, decretando un boxoffice mondiale da 886.130.000 dollari (fonte Boxofficemojo). In questo trionfo, tutto sommato di poco inferiore al miliardo solitamente raccolto dai capitoli precedenti, l'inizio di una nuova trilogia con Scarlett Johansson è partito benissimo.
I contenuti extra dell'edizione fisica di Jurassic World - La rinascita coprendono un inizio alternativo, due scene eliminate, ciak sbagliati, un approfondimento sull'animatronica dell'aquilops Dolores, un focus dal punto di vista di una vittima (!) che finisce ingoiata da un dinosauro (!!!), un tour della Skywalker Sound per saperne di più sul sound design di un kolossal come questo, un riassunto di tutti gli easter egg nel film, due commenti audio disponibili (uno del regita Gareth Edwards con lo scenografo James Clyne e il primo aiuto regista Jack Ravenscroft, un altro sempre del regista con il montatore Jabez Olssen e il responsabile degli effetti visiti David Vickery). Un documentario articolato in più capitoli, "Jurassic World - La rinascita: si schiude una nuova era", costituisce invece il grande dietro le quinte di quest'edizione: i capitoli che lo compongono coprono le sfide creative di questo sequel, nonché curiosità varie sulle scene più spettacolari in mare aperto, nella giungla o sulla scogliera, tra acrobazie fisicamente impegnative e organizzazione dei sofisticati effetti speciali sul set.