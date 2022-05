News Cinema

Jurassic World Il Dominio: il video virale di Chris Pratt che entra in un dinosauro di Lego e viene sgridato

Al colmo della felicità per via del tour promozionale di Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt proprio non ha potuto resistere alla tentazione di entrare in un dinosauro di Lego. L'attore, però, è stato fermato immediatamente.