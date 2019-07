Jumanji: The Next Level, ecco il primo trailer italiano!

News Cinema

Il sequel del fortunato reboot arriverà nei cinema a gennaio 2020.

Due anni dopo l'enorme successo di Jumanji: Benvenuti nella giungla, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan tornano nel sequel intitolato Jumanji: The Next Level e li ritroviamo nel primo trailer italiano del film, a due anni dall’uscita nelle sale.



Jumanji: The Next Level: Il Primo Trailer Italiano del Film - HD

Ancora una volta i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams. Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level arriva nelle sale a gennaio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Completano il cast Danny Glover, Danny DeVito e Nick Jonas, che torna ad interpretare il ruolo di Jefferson "Idrovolante" McDonough.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.