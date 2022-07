Juliette Binoche è una camionista nel trailer di Paradise Highway

News Cinema

Nel cast di questo thriller scritto e diretto da Anna Gutto ci sono anche Frank Grillo e Morgan Freeman. Paradise Hightway è uno dei film che compongono il programma del Festival di Locarno 2022, dove verrà presentato in Piazza Grande.

Tra i film che verranno presentati, fuori concorso, nella celebre Piazza Grande nel corso del Festival di Locarno 2022 c'è anche Paradise Highway, che è un thriller di produzione statunitense che colpisce la nostra curiosità anche solo per un solo e semplice motivo: è il film in cui la sofisticata diva del cinema francese Juliette Binoche interpreta il ruolo di una camionista (non sappiamo se con fermata in trattoria o meno).

Scritto e diretto dall'esordiente Anna Gutto - che, non vi tragga in inganno il nome, è norvegese, cognome completo Guttormsgaard, è in America da anni ed è nota soprattutto per i suoi lavori teatrali - Paradise Highway vede coinvolti nel cast anche Frank Grillo e Morgan Freeman.

La storia è quella di una camionista, la nostra Binoche, costretta a trasportare un carico misterioso affidatole da una gang per salvare la vita al fratello. I problemi per lei non saranno solo dovuti all'FBI sulle sue tracce, ma anche al fatto che il carico in questione è, in realtà, una ragazza adolescente.

Qui di seguito trailer originale e trama ufficiale di Paradise Highway.





I premi Oscar Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo thriller ambientato nel mondo del trasporto su strada e nello squallido risvolto del traffico di esseri umani. Quando vede la vita di suo fratello in pericolo, la camionista Sally (Binoche) accetta controvoglia di contrabbandare un carico illegale: una ragazza nome Leila (Hala Finley). Mentre Sally e Leila iniziano un periglioso viaggio attraverso i confini statali, un ostinato agente dell'FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce, determinato a fare tutto quello che è necessario per mettere fine a questo traffico, e a mettere al sicuro Sally e Leila.