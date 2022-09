Julia Roberts: "George Clooney mi ha salvato dalla solitudine e dalla disperazione"

News Cinema

Julia Roberts, per un picco pandemico in Australia a inizio 2022, è rimasta bloccata sul set di Ticket to Paradise. Ma c'erano George Clooney e famiglia... e sono stati indispensabili per sopravvivere, a quanto sembra dalle parole dell'attrice.

Quando è scoppiata la pandemia, i più fortunati di noi hanno trovato conforto con le persone che ci erano accanto: siamo portati a pensare che i vip siano in automatico "più fortunati", ma se sei un'attrice come Julia Roberts e ti trovi all'inizio del 2022 in Australia, in quarantena forzata nel bel mezzo di un picco pandemico, lontana dai tuoi cari, la condizione di star conta fino a un certo punto. E le cose possono farsi tristi. Fortunatamente, il suo collega in quel periodo era George Clooney con tutta la famiglia al seguito e...



Ticket To Paradise: Primo Trailer ITA: Ticket To Paradise: primo trailer italiano del film con George Clooney e Julia Roberts - HD

George Clooney e il salvataggio psicologico di Julia Roberts in pandemia

Come hanno raccontato al New York Times, Julia Roberts e George Clooney erano impegnati in Australia a inizio 2022 nelle riprese di Ticket to Paradise di Ol Parker, dove interpretano una coppia di divorziati che vola a Bali per impedire alla loro figlia di sposarsi, cioè di non commettere lo stesso errore commesso da loro anni prima. Una commedia scacciapensieri, in uscita al cinema il 6 ottobre, che rivede l'attore e l'attrice insieme sullo schermo dai tempi di Money Monster. Mentre giravano, la pandemia in Australia ha avuto un picco anche nella troupe, tanto che si è deciso di interrompere le riprese. Nessuno poteva però lasciare le proprie abitazioni per tornare negli Usa, e Clooney, con moglie e figli al seguito, è stato più fortunato di Julia, che era sola. Nessun problema.

[Julia] I Clooney m'hanno salvata dalla completa solitudine e dalla disperazione. Eravamo in una bolla, non sono mai stata lontana così tanto dalla mia famiglia. Penso di non aver passato mai tanto tempo da sola da quando avevo venticinque anni! [...] Intorno all'undicesimo giorno, George ha cominciato a dare i numeri, si è affacciato e mi ha detto: "È per questo che hanno inventato l'alcool." E io ho detto: "O i biscotti al cioccolato!".

[George:] Abbiamo cominciato sull'Isola di Hamilton, c'erano un sacco di uccelli selvatici, la casa di Julia era poco più giù di quella in cui stavamo io, Amal e i bambini. Uscivo di mattina presto e facevo: "Caa-caa", Julia usciva e faceva: "Caa-caa". E poi le portavamo una tazza di caffé. I miei figli la chiamavano zia JuJu.