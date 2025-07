Josh O'Connor e Paul Mescal nel primo trailer ufficiale di The History of Sound

News Cinema

Due dei più amati attori della scena contemporanea sono protagonisti di una romantica storia d'amore in un film che è stato presentato in prima mondiale in concorso a Cannes pochi mesi fa. Ecco trailer e trama di The History of Sound, film con Josh O'Connor e Paul Mescal.

Tra i film presentati in concorso allo scorso Festival di Cannes ce n'era uno di cui si è parlato molto perché vedeva protagonisti due dei giovani attori più bravi e amati degli ultimi anni, Josh O'Connor e Paul Mescal, e perché la storia che raccontava era quella di una, pur particolare, storia d'amore tra i due. Il film in questione si intitola The History of Sound, e qui di seguito potete vederne il primo trailer ufficiale.

Ambientato negli anni della Prima Guerra Mondiale, il film vede Mescal nei panni di Lionel, un giovane studente di musica che, al conservatorio di Boston, incontra il David di O'Connor, legando immediatamente con lui per via della comune passione che hanno per le canzoni popolari. Andrà a finire che, qualche anno dopo, i due intraprenderanno insieme un viaggio per le zone più rurali del Maine e del New England, per registrare assieme i canti tradizionali delle popolazioni locali, un viaggio che però diventerà qualcosa di più di una semplice spedizione di ricerca: un'esplorazione della loro identità e del legame che li unisce.

A noi, come potete leggere nella recensione di Mauro Donzelli, non è che questo film, diretto da Oliver Hermanus a partire da un copione di Ben Shattuck basato su un suo racconto, abbia convinto molto. Ma siamo certi che ci sono tanti e tante fan di O'Connor e Mescal che lo aspettano con un certo quale interesse. Vi terremo informati circa la sua uscita in Italia.

The History of Sound: il trailer ufficiale originale del film