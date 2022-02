Joseph Gordon-Levitt sarà il reverendo criminale Jim Jones in White Night. Con lui Chloë Grace Moretz

News Cinema

Joseph Gordon-Levitt interpreterà in White Night il reverendo Jim Jones, responsabile del Massacro di Jonestown. Nel film, che racconta quindi una storia vera, reciterà anche Chloë Grace Moretz.

Joseph Gordon-Levitt si appresta a interpretare un ruolo complesso e controverso: quello del criminale Jim Jones, tristemente noto per aver spinto 990 persone, facenti parte della sua congregazione Il Tempio del Popolo, al suicidio. Il film che lo vedrà protagonista si intitola White Night e si concentra sugli eventi che portarono al cosiddetto Massacro di Jonestown, dal nome della "Terra Promessa" che l'uomo aveva fondato in Guyana.

Ad affiancare Joseph Gordon-Levitt in White Night sarà la bella e brava Chloë Grace Moretz, che impersonerà l'adepta Deborah Layton. Proprio il libro biografico di quest'ultima, "Seductive Poison", ha ispirato la sceneggiatura del film. Le riprese cominceranno in primavera e la regia è di Anne Sewitsky, a cui dobbiamo diversi episodi di serie tv e miniserie.

La tremenda e vera storia di Jim Jones, assassino dell'umanità

Jim Jones, al secolo James Warren Jones, nacque in un piccolo villaggio dell'Ohio. Suo padre, che era membro del Ku Klux Klan, tornò dalla guerra con un grave problema di salute per il quale gli venne riconosciuta l'invalidità. Povero e solo, il piccolo James cominciò a frequentare le chiese locali e a improvvisare sermoni. Lavorando come inserviente in un ospedale di Richmond, conobbe la sua futura moglie Marceline Baldwin, che gli fu sempre devota. I due si trasferirono a Indianapolis, dove Jim fondò la sua prima congregazione. Poi cominciò a viaggiare per gli Stati Uniti, stabilendosi in California, dove la sua congregazione, Il Tempio del Popolo iniziò a raccogliere adepti. Costoro vivevano in comunità e venivano indottrinati con i principi del Cristianesimo misti al comunismo stalinista. Guardato con sospetto, Jim Jones si accordò con il governo della Guyana per avere un appezzamento di terreno dove trasferirsi con i suoi seguaci (la Terra Promessa). Nel 1978 il deputato del Congresso Leo Ryan andò a fargli visita e fu ucciso insieme alla sua scorta dalle guardie di James Warren Jones. Il 18 novembre di quell'anno, il reverendo annunciò che i componenti della sua comunità dovevano togliersi la vita per "difendersi dall'invasione del male" e distribuì un cocktail al cianuro che li uccise tutti. Il folle fu ritrovato morto con un colpo di proiettile alla testa.