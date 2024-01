Jordan Peele sul prossimo film: "Potrebbe essere il mio preferito"

News Cinema

Dopo i successi al cinema con Noi e il più recente Nope, Jordan Peele regala un aggiornamento ottimista ai suoi fan dipingendo il prossimo film in realizzazione come possibile preferito del suo repertorio.

Gli ultimi anni di cinema hanno potuto contare anche sul supporto artistico di Jordan Peele, regista e sceneggiatore che ha realizzato la sua opera prima nel 2017, presentando al mondo intero Scappa – Get Out. E dopo i successi di Noi uscito nel 2019 e Nope nel 2022, Peele si prepara ad un grande ritorno sul grande schermo. Il suo prossimo film, il quarto in ordine cronologico almeno lato regia, era previsto per Natale 2024 ma pare essere stato rimosso dai calendari di Universal Pictures. Nel corso del 2023, infatti, Hollywood ha dovuto gestire un doppio sciopero tra sceneggiatori e attori che ha rallentato fortemente la tabella di marcia, per cui moltissime produzioni hanno preferito attendere tempi più rosei. Ma Jordan Peele è ottimista in merito al suo ritorno sul grande schermo, tanto da definire il quarto film in arrivo il suo preferito.



Nope: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jordan Peele, il prossimo film riceve un aggiornamento prezioso da parte del regista

Il quarto film diretto da Jordan Peele era atteso originariamente in sala per Natale 2024, ma è stato rimosso dalle uscite Universal. Ma il regista appare sereno e fortemente ottimista in merito al suo prossimo progetto da grande schermo e regala un aggiornamento promettente dopo il successo di Nope. Pur non conoscendo ancora molte informazioni in merito al progetto a partire dal titolo che non è stato ancora annunciato, Jordan Peele appare ottimista. In una recente intervista durante il podcast Conan O’Brien Needs a Friend via Variety ha suggerito che il quarto film sarà il suo preferito. Senza sbottonarsi troppo sull’identità del film o su qualche dettaglio della trama, ha rivelato:

Questo è stato... Ovviamente è stato un anno piuttosto interessante per me perché lo sciopero mi ha costretto a stare in uno stato d'allerta, che è la condizione in cui ho bisogno di stare. Penso di avere le idee piuttosto chiare sul mio prossimo progetto e sono felicissimo di avere in arrivo un altro film che, sapete, potrebbe effettivamente diventare il mio preferito.

Dopo tre lungometraggi che hanno collezionato consensi da parte di pubblico e critica, Jordan Peele è convinto che il prossimo film diventerà il suo preferito.