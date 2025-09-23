TGCom24
Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima

Si intitola provvisoriamente Death Stranding Mosquito l'attesissimo film basato sul videogioco di culto di un mito del settore come Hideo Kojima. Ecco le prime immagini video diffuse dell'anime di Death Stranding.

Giapponese, classe 1963, Hideo Kojima è una vera e propria leggenda del mondo dei videogame. È il creatore di Metal Gear, di Zone of the Enders e soprattutto, almeno in questo caso, di Death Stranding. Kojima è anche un grandissimo cinefilo: celebre una sua dichiarazione per la quale il suo corpo è "al 70% fatto di film", ha citato titoli come 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, Taxi Driver di Martin Scorsese, Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, Interceptor - Il guerriero della strada di George Miller e Blade Runner di Ridley Scott tra i suoi film preferiti, ed è un grande amico e sostenitore di Nicolas Winding Refn, apparendo anche nella serie Copenhagen Cowboy.
Non sorprende quindi che abbia voluto trasformare, come noto, Death Stranding in un film, un film di cui vi parliamo da tempo, e di cui finalmente vi possiamo mostrare le prime immagini. Per la precisione, il film di cui parliamo non è la versione in live action prodotta dalla A24 che vede alla regia Michael Sarnoski, ma la versione animata, che è stata diretta da Hiroshi Miyamoto e scritta da Aaron Guzikowski, descritta come "una storia audace e originale ambientata del mondo surreale ed emotivamente coinvolgente creato da Hideo Kojima".
Qui di seguito il primo teaser dell'anime basato su Death Stranding, che come titolo provvisorio ha Death Stranding Mosquito.

