Jonathan Majors torna al cinema in Merciless dopo la condanna

Condannato per violenza domestica, Jonathan Majors ha visto la sua carriera a Hollywood disintegrarsi in pochi mesi: ricomincerà dal film indipendente Merciless, diretto dal fratello di Denis Villeneuve, Martin.

La fama di Jonathan Majors si è spenta molto rapidamente: fino ai primi mesi del 2023 sembrava un astro nascente di Hollywood, tra Creed III e il ruolo di Khan nel Marvel Cinematic Universe, poi l'accusa di violenza domestica, seguita dalla condanna nell'aprile 2024 a un anno di programma rieducativo. I grandi studi lo tengono ormai a distanza, però Majors tornerà da protagonista nel thriller Merciless, come riporta Variety. Leggi anche Jonathan Majors riceverà un prestigioso premio dopo la condanna per violenza domestica: l'ira del web

Merciless è il prossimo film di Jonathan Majors, dopo la condanna