Joker Folie à Deux, Phoenix e Gaga a Venezia confermano: "abbiamo cantato dal vivo tutte le canzoni"

È il giorno del sequel del film che nel 2019 vinse il Leone d'Oro. Alla Mostra del Cinema di Venezia gli attori Joaquin Phoenix e Lady Gaga, con il regista Todd Phillips, hanno presentato Joker: Folie à Deux

Altro giro, altro regalo dal Lido di Venezia. Il regista Todd Phillips porta in concorso all'81ª Mostra del Cinema Joker: Folie à Deux insieme ai due protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Il film è il seguito del tanto dibattuto Joker che nel 2019 vinse proprio a Venezia il premio più ambito, il Leone d'Oro come miglior film di quell'edizione e, qualche mese più tardi, valse l'Oscar a Phoenix come miglior attore protagonista e alla compositrice islandese Hildur Guðnadóttir per la migliore colonna sonora.

Non capita spesso di vedere un sequel competere per la prestigiosa statuetta che raffigura il leone veneziano, men che meno il sequel di un titolo già ampiamente celebrato nello stesso evento cinematografico. Evidentemente autori e produttori non temono gli inevitabili confronti, sapendo che i film ai festival sono giudicati per il loro valore artistico e il messaggio intrinseco della storia che raccontano. Oppure, in termini di marketing, non poteva esserci un lancio migliore di questo.

Joker: Folie à Deux, per Lady Gaga è un musical fuori dagli schemi

"Ci sembrava giusto e logico tornare qui per lanciare il film, anche soltanto per il calore con cui il primo titolo è stato accolto al Festival cinque anni fa", dice Todd Phillips in conferenza stampa. Il festival della laguna accoglie il regista e i due attori per le attività stampa della giornata che proseguiranno con la serata di gala e la proiezione ufficiale, mentre l'uscita al cinema è fissata il 2 ottobre (distribuzione Warner Bros).

Fin dall'annuncio di inizio riprese, Joker: Folie à Deux è descritto come un musical. "Ballare, qualunque sia il motivo che lo spinge a farlo, è il suo modo di esprimere i sentimenti che ha dentro" continua Phillips nel descrivere il personaggio di Arthur Fleck, "e nel proseguire la storia è stato naturale pensare al peso della musica, che già nel primo film era quasi un personaggio a se stante". Nelle fasi di stesura dello script, per mano dello stesso Phillips insieme al co-sceneggiatore Scott Silver, la speranza di avere Lady Gaga nel cast si è fatta più concreta, andando a dare valore proprio all'elemento musicale che sarebbe divenuto sempre più preponderante.

La selezione dei brani è stata fatta intorno a un preciso periodo temporale, immaginando che Arthur ascoltasse quei brani con sua madre quando era ancora un ragazzo. "Abbiamo iniziato con riferimenti alle canzoni di Frank Sinatra, di Sammy Davis Jr. e delle leggende di quel tempo, cercando di emularne la melodia" dice Joaquin Phoenix che parla sempre con una certa timidizza mista a riluttanza nel volersi esporre. "Poi ci siamo resi conto che quello non era realmente Arthur, ma ciò che Joker avrebbe voluto essere. Quello è stato un momento in cui per me qualcosa ha fatto click, abbiamo preso questa interpretazione come riferimento di base. Stephanie (Lady Gaga, ndr) fin dal primo momento ha detto che avremmo cantanto dal vivo e io ho risposto, certo che no". L'attore strappa qualche risata in sala e continua, spiegando che alla fine così è stato, che ogni registrazione è avvenuta live sul set, perché era l'unico modo per creare l'energia necessaria tra i due personaggi.

"Quello musicale è stato un approccio davvero speciale per questo film". Ora è Lady Gaga a parlare di fronte ai giornalisti accreditati della Mostra. La cantante e attrice specifica che non identificherebbe il film come un musical, perché la musica è usata in un modo diverso e specifico, con la funzione di far esternare ai personaggi ciò che loro hanno bisogno di comunicare, non essendo sufficienti le scene di dialogo. "Come Joaquin ha detto, abbiamo cantanto dal vivo durante le riprese, c'era un pianista sul set come se fosse un attore non inquadrato. Abbiamo lavorato molto anche sul canto, che per me è stato un modo per allontanarmi da ciò che avevo imparato, dimenticare come respirare e lasciare che la canzone uscisse completamente dai personaggi".