Joker: Folie à Deux, com'è andato il primo giorno d'incassi in Italia? E rispetto al predecessore?

Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è appena arrivato nei cinema italiani: dati Cinetel alla mano, proviamo a verificare se ha bissato l'esordio del capitolo precedente, sempre firmato da Todd Phillips. O gli cede il passo?

Joker: Folie à Deux, appena uscito nei cinema italiani, sarà anche una scommessa meno pericolosa del precedente Joker del 2019, però rimane un investimento in un progetto molto cupo, sulla carta non da blockbuster: Joaquin Phoenix, questa volta affiancato da Lady Gaga come Harley Quinn, torna sempre con la regia di Todd Phillips. Esaminando i dati Cinetel, com'è andato questo suo primo giorno al botteghino italiano?



Joker: Folie à Deux parte bene al boxoffice italiano, ma meno bene del primo

Nel primo giorno di programmazione in Italia Joker: Folie à Deux ha totalizzato circa 875.000 euro: una cifra di tutto rispetto, specialmente in un periodo di incassi un po' fiacchi, però se torniamo indietro a quell'ottobre 2019 dove il primo Joker raggiunse da noi a fine corsa i 29.340.000 euro, il primo giorno si chiuse con 1.033.400 euro. Non parliamo di certo di una voltata di spalle, però è un esito del 26% inferiore al precedente. Certo, nel caso del primo capitolo c'era una curiosità molto più palpabile: il Joker di Phoenix non è più una novità, anche se va dato merito a Todd Phillips e alla Warner di aver giocato altre carte per rinfrescare la proposta, da Lady Gaga al ventilato impalco da (quasi) musical.

Joker: Folie à Deux andrà bene, ma rimane soltanto da verificare se sarà un'operazione lucrativa come la precedente, che ebbe un budget di "soli" 55 milioni di dollari, portando a casa nel mondo 1.063.574.000 dollari (fonte Boxofficemojo). La proposta del "cinecomic alternativo", se rimane in piedi dal punto di vista stilistico, è stata abbandonata da quello economico: fonti di Deadline e Variety parlano di un budget sui 200 milioni, in linea con i moderni blockbuster. Gli analisti di Boxoffice Pro hanno peraltro abbassato le previsioni per il primo weekend negli Stati Uniti (dove il film esce il 4 ottobre), dai 100 milioni di inizio settembre a un range 50-60. La sostanza è che il film, pur ovviamente notissimo e non ignorabile, sembra generare meno interesse del previsto. Anche se nel peggiore dei casi raccogliesse nel mondo la metà del bottino del suo predecessore, Joker: Folie à Deux andrebbe comunque in pari: se il nostro calo del 26% è indicativo di una tendenza internazionale, si difenderà in ogni caso molto bene.

Con queste premesse, sembra tuttavia impossibile che possa riprendersi lo scettro del più alto incasso internazionale per un film vietato: immaginiamo che rimarrà per un lungo periodo saldamente nelle mani di Deadpool & Wolverine e del suo 1.326.655.000 di dollari.