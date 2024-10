Joker: Folie à Deux catastrofe commerciale? La Warner reagisce: "Il film è ancora in sala, le voci non sono fatti"

News Cinema

Si moltiplicano online i calcoli degli analisti e le voci di corridoio, per quantificare il flop di Joker: Folie à Deux. Quanto costerà alla Warner Bros.? Nel frattempo è arrivato un comunicato ufficiale della Warner per riequilibrare una narrazione che si sta trasformando in sassaiola.

Che Joker: Folie à Deux stia andando male, molto peggio del previsto, considerando il successo del primo capitolo del 2019, è innegabile: il chiasso in rete sul capitombolo commerciale, di un film per giunta sulla carta "sicuro", è diventato già un caso, per un film DC e per i cinecomic (ammesso che Joker 2 si possa ascrivere al genere, senza distinguo). Iniziate le analisi su quanto costerà alla Warner Bros il tonfo, proprio la major si è fatta sentire con un comunicato ufficiale: il lungometraggio di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è pur sempre ancora in sala... e la sua vita commerciale non è ancora terminata (da fonte Cinetel, in Italia con 6.787.800 euro d'incasso è il 9° miglior risultato del 2024). Leggi anche The Marvels è il più grande flop della storia del cinema? Gli impressionanti numeri rivelati da documenti ufficiali

La Warner Bros contro i calcoli sul flop di Joker Folie à Deux: "Le stime sono esageratamente sbagliate"

Secondo Variety, Joker: Folie à Deux ha poche possibilità di superare i 210-215 milioni di dollari a fine corsa nei cinema mondiali: se il suo budget si fosse aggirato sui 55 milioni del primo Joker nel 2019, non sarebbe stato un problema. Quando però quest'ultimo superò il miliardo di introiti al boxoffice, il sequel messo in cantiere ha avuto un budget di 200 milioni, più - pare - 100 milioni di marketing. Fonti raccolte da questi siti specializzati parlano di un pari raggiungibile solo con un incasso tra i 375 e i 450 milioni di dollari, che appaiono lontani. Perdite quantificabili per la Warner Bros.? Tra i 125 milioni di dollari nell'ipotesi più ottimistica, 200 in quella più pessimistica. C'è da sottolineare che questi ragionamenti sono linea con quelli applicati ad altri blockbuster andati sotto le aspettative o naufragati, com'è successo di recente per il The Marvels targato Marvel Studios / Disney: non ci sembra che ci sia sulla carta un accanimento specifico da parte della stampa di settore.

Ciò che danneggia però maggiormente Joker: Folie à Deux è la narrazione che l'ha avvolto in pochi giorni: il record negativo di "D" come media su CinemaScore, i fan imbufaliti, il fascino perverso dell'effetto "dalle stelle alle stalle", tutto sommato nemmeno così incoerente con la parabola di Arthur Fleck. Com'è accaduto in altri casi, la fama negativa può stroncare anche la curiosità media, di chi magari darebbe una chance al film, ma si fa convincere dalla sassaiola a lasciar perdere. Insomma, quella fascia di pubblico che condivide il giudizio negativo senza aver visto il film, per poi magari scoprirlo mesi o anni dopo in streaming e dire: "Beh, però non faceva mica così schifo". Forse è anche per questo che la Warner Bros. ha avuto un moto di orgoglio e ha diffuso tramite un portavoce una reazione ufficiale, che riportiamo.

Ogni stima suggerita da "insider" anonimi o "executive di aziende rivali" è esageratamente sbagliata e manda avanti una tendenza che riporta le voci come fatti. Il film è ancora in sala, questa settimana uscirà in Cina e continuerà a generare introiti con le visioni casalinghe [già dal 29 ottobre in streaming, il che non è però un buon segno, ndr].