Joker 2, anche Catherine Keener nel cast del sequel

Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix aggiunge al cast già rinomato la più volte nomination all'Oscar Catherine Keener.

Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix ha appena messo a segno un altro colpo in zona casting: è infatti saltata a bordo del film di Todd Phillips la veterana Catherine Keener, due volte nomination all'Oscar, frequentatrice di cinema indipendente ma anche delle produzioni relativamente più commerciali. Il progetto prende vita e incuriosisce sempre più i fan del mondo DC Comics...

