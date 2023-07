Johnny Depp visita la casa del poeta Dylan Thomas, uno dei suoi idoli

News Cinema

Johnny Depp, in tour con i suoi Hollywood Vampires nel Galles, ha visitato la casa del poeta Dylan Thomas: "Un'esperienza che rimarrà dentro di me per un bel po'".

Johnny Depp, da poco sessantenne, è in tour con i suoi Hollywood Vampires e non ha resistito a visitare nel Galles la casa di uno dei suoi miti personali: il poeta Dylan Thomas (1914-1953), il cui lavoro ha sempre giudicato una parte della sua formazione. Gli scatti che vedete in questa pagina sono stati condivisi dai curatori della casa museo stessa, insieme a una video intervista nella quale Johnny parla nel suo solito stile sommesso. Depp è nel cast di Jeanne Du Barry - La favorita del Re, nelle sale dal 30 agosto.





Johnny Depp nella casa di Dylan Thomas: "Capisci da dove arrivavano i suoi pensieri"

Del lavoro di Dylan Thomas, come spiega nel video della sua visita alla casa dell'artista in 5 Cwmdonkin Drive a Swansea (Galles), Johnny Depp ricorda alcuni lavori celeberrimi come "Ritratto dell'artista da cucciolo" (1940), "Non andartene, docile, in quella notte buona" e il radiodramma pubblicato postumo "Sotto il bosco di latte", in una versione letta da Richard Burton. Johnny, che rivedremo tra poco in Jeanne Du Barry - La favorita del Re dopo un periodo difficile presso l'opinione pubblica americana, racconta che fu il suo fratello maggiore a instradarlo da ragazzino verso la lettura di classici come i lavori di Jack Kerouac e Allen Ginsberg, nonché appunto la produzione poetica di Thomas. In particolare, Depp spiega che "in senso buono" riesce a dormire sul serio proprio abbandonandosi alla lettura che Burton fece di "Sotto il bosco di latte", per il modo in cui l'attore viveva le parole di Dylan Thomas, cogliendone la sonorità. Insomma, per Depp l'opera di Thomas si apprezza proprio per la musicalità... e sappiamo che la musica ha sempre interessato Johnny Depp, che sulle prime - lo ricordiamo - voleva sfondare proprio in quella direzione, non nella recitazione.

Incantato dalla visita, Depp ha commentato così l'esperienza: "Penso che rimarrà dentro di me per un po'".