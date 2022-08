News Cinema

25 anni dopo il bistrattato Il coraggioso, Johnny Depp torna alla regia con un film su Modigliani prodotto da Al Pacino. Tutti i dettagli.

Sarà stato l'esito positivo del processo contro Amber Heard, dopo tanti problemi che hanno intaccato la sua carriera, anche se non l'affetto del pubblico, ma Johnny Depp è davvero in un bel periodo creativo della sua vita. Dopo esser tornato sul palco a suonare con Jeff Beck e con gli Hollywood Vampires, Depp farà una cosa che 25 anni fa, dopo le stroncature (a nostro parere ingiuste) ricevute per Il coraggioso, aveva dichiarato che non avrebbe più fatto: dirigerà un film, Modigliani. Lo ha annunciato per primo The Hollywood Reporter e ora vediamo di scoprire di più su questo progetto.

Johnny Depp da Il coraggioso a Modigliani

Sinceramente, non abbiamo mai capito la marea di stroncature negative che Johnny Depp ricevette quando presentò Il coraggioso al festival di Cannes, dal romanzo di Gregory McDonald, diretto e interpretato con grande convinzione assieme al suo caro amico Marlon Brando, un gigante della recitazione. Sta di fatto che da allora, deluso, non si è più cimentato con la regia. Non può che farci piacere dunque l'annuncio di questo Modigliani, che sarà prodotto nientemeno che da Al Pacino e racconterà la storia del celebre pittore livornese, morto a soli 35 anni a Parigi. Il film è tratto da una piece teatrale di Dennis McIntyre, è ambientato nella Parigi del 1916 e racconta la storia dell'artista "a lungo cinsiderato da se stesso un fallimento critico e commerciale, e delle 48 ore turbolente e piene di eventi che diventano un punto di svolta nella sua vita, consolidando alla fine la sua reputazione di leggenda artistica".

Questa la dichiarazione di Johnny Depp in merito al film:

La saga della vita del signor Modigliani, è una storia che sono incredibilmente onorato e davvero felice di portare sullo schermo. Fu una vita di grandi difficoltà, ma con un trionfo finale, una storia umana universale con cui tutti gli spettatori si possono identificare.

E noi non vediamo l'ora di vederlo, signor Depp.