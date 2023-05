Johnny Depp sarebbe stato ridotto a comprimario in Jeanne du Barry di Maïwenn che aprirà Cannes

News Cinema

Si rincorrono le voci da tempo di dissidi sul set di Jeanne du Barry, il film che aprirà il Festival di Cannes, fra la regista e protagonista Maïwenn e Johnny Depp, che sarebbe stato ridotto a un comprimario.

Da tempo si rincorrono voci sui dissidi che avrebbero avuto sul set di Jeanne du Barry la protagonista e regista, Maïwenn, e la star internazionale da lei scelta per interpretare nientemeno che re Luigi XV, Johnny Depp, che recita per la prima volta in francese, lingua madre (con l'inglese) della figlia Lily-Rose, avuta dalla sua lunga relazione con Vanessa Paradis. Due caratteri non facili, quelli dei due personaggi coinvolti, che non sono nuovi a polemiche e problemi comportamentali. Pochi giorni dopo l'annuncio che Jeanne du Barry avrebbe aperto il Festival di Cannes 2023, per esempio, è uscita la notizia che un giornalista aveva denunciato la regista e attrice per averlo aggredito in un ristorante di Parigi, tirandogli i capelli e sputandogli addosso. Il tutto per un'inchiesta riguardante l'ex compagno di Maïwenn, Luc Besson.

Pensare che nel film interpretano due amanti passati alla storia. Secondo quanto scrive la rivista Closer, pettegola ma sempre bene informata, Depp non sarebbe assolutamente il protagonista del film, ma la sua performance sarebbe stata ridotta a una decina di minuti striminziti su 1 ora e 53 minuti. Visto il tema rivoluzionario, che sia caduta la sua testa sulla gigliottina dei litigi con la regista e amante (nel film)?

In ogni caso, sono libere scelte dell'autrice, al di là delle riprese caotiche, e non sono state spiegate. Sicuramente i fan di Depp sono in attesa e rischiano di rimanere delusi dopo aver atteso con impazienza il suo ritorno al cinema dopo i suoi problemi processuali e la vera e propria cacciata da Hollywood.

Nel frattempo, però, Maïwenn, abituata a dichiarazioni brutali e sincere, ha parlato delle tensioni che hanno caratterizzato le riprese in un'intervista a Premiere. "Johnny è una star, un re... e un americano!" ha detto. Ha confermato le tensioni durante le riprese, aggiungendo che "mi avevano detto che, per avvisarlo di venire a girare una scena, non potevo andare a bussare alla porta del suo camerino. Ma un giorno l'ho fatto lo stesso. A quel punto mi ha fatto capire che avevo commesso un'intrusione inaccettabile e mi ha chiesto cosa sarebbe successo se lui avesse fatto lo stesso, bussando al mio camerino. Gli ho risposto che lo facevano tutti, in ogni momento. Perché è così che funziona un set in Francia".

La regista ha riconosciuta la differenza culturale e la necessità di mediare affinché le riprese si svolgessero nelle condizioni migliori possibili. In un'altra intervista, al femminile Elle, parla semplicemente di "disaccordi, come ce ne sono in tutti i set. Si sforzava, anche se notavo come gli pesasse. Ho capito che negli Stati Uniti le star non si fanno veramente dirigere. Spiegano al regista come vogliono interpretare la scena e lui li segue. Ma in Francia è il regista il boss. Per cui, ogni inquadratura la giravamo come voleva lui, ma poi gli chiedevo anche di recitarla alla mia maniera, per avere la possibilità di scelta al montaggio. E a questo punto, ha rispettato le regole".