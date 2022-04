Johnny Depp in tribunale, fra Bugs Bunny e Pirati dei Caraibi 6 neanche morto

News Cinema

Durante il processo contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp ha parlato dei suoi personaggi, di Bugs Bunny e del suo odio per la Disney, che gli ha tolto Jack Sparrow e Gellert Grindelwald.

Durante la sua testimonianza nel processo contro Amber Heard, a cui ha fatto causa per diffamazione chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari, Johnny Depp ha affrontato una molteplicità di argomenti, che riguardavano sia la sua vita personale che il suo lavoro. Fra le altre cose, l'attore ha giurato e spergiurato che non lavorerà mai più con la Disney, men che meno in un sesto film della saga di Pirati dei Caraibi.

Con la Disney mai più

Da quando è stato accusato dall'ex moglie di violenza domestica, in un articolo pubblicato dal Washington Post, nel quale tuttavia non viene mai fatto il suo nome, Johnny ha visto la sua carriera naufragare, e la Disney non solo gli ha "tolto" il personaggio di Jack Sparrow, ma lo ha cacciato anche da Animali Fantastici 3 - I segreti di Silente, affidando il suo ruolo (Gellert Grindelwald) a Mads Mikkelsen.

Ora, stando a quanto scrive Variety, mentre era interrogato dall'avvocato difensore di Amber Heard, tale Ben Rottenborn, l'attore avrebbe appunto manifestato la sua intenzione di non collaborare mai più con la Major. Ecco un frammento dell’interrogatorio.

Il fatto è, Signor Depp, che se la Disney le offrisse 300 milioni di dollari e un milione di cammelli, niente su questa terra potrebbe persuaderla a lavorare nuovamente con la Disney per un film dei Pirati dei Caraibi, giusto?

E’ vero, Mr Rottenborn.

Dopo questo scambio, il signor Rottenborn ha sottolineato che la Disney aveva già deciso di escludere Depp dal franchise prima che uscisse l'articolo del Washington Post, al che Johnny avrebbe fatto notare al legale e ai presenti che però il suo Jack Sparrow ha continuato a popolare i parchi a tema della Disney.

Jack Sparrow come Bugs Bunny

Durante il processo contro Amber Heard, Johnny Depp ha avuto anche tempo e modo di parlare dei suoi film e dei suoi personaggi, oltre che della dipendenza dalle droghe, consumate in grande quantità proprio a causa del pessimo rapporto con l'ex moglie. L'attore è tornato più volte sull'argomento Jack Sparrow e ha raccontato qualcosa sul personaggio che non tutti sapevamo. Johnny ha detto che a ispirarlo è stato niente meno che Bugs Bunny. L'idea gli è venuta mentre guardava i cartoni animati insieme alla figlia:

I personaggi dei cartoni animati possono fare cosa che noi non possiamo fare. Il Capitano Jack Sparrow può fare cose che io non farei mai. Può dire cose che io non direi mai. Quindi per me è stato un modo per ampliare il range di un personaggio e correre un rischio.

Il processo contro Amber Heard è ancora in corso, il che significa che avremo ancora diverse cose da raccontarvi in proposito. Comunque vada, per noi Jack Sparrow avrà sempre il volto di Johnny Depp, che nella creazione del suo pirata ha preso spunto anche da Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones.