John Williams: "Non mi è mai piaciuta la musica per i film, è effimera"

A 93 anni suonati (in tutti i sensi), il leggendario John Williams si è lasciato andare in un'intervista a una considerazione spiazzante: per lui le composizioni per il cinema (incluse le sue) non saranno mai all'altezza della grande musica libera, scritta appositamente per l'ascolto.

54 nomination all'Oscar, 5 statuette vinte per le musiche di Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari, E.T. L'extraterrestre e Schindler's List, più 26 Grammy: questo e non solo è il grandissimo John Williams, anni 93, per molti di noi la colonna sonora del cinema che abbiamo amato di più. Oggetto di un documentario l'anno scorso, il compositore ha affidato a un biografo una considerazione spiazzante, durante un'intervista: per lui la musica scritta per il cinema non ha la forza della musica che vive di per sé, concepita per l'ascolto puro. Un livello di umiltà che si può raggiungere solo giunti a un certo livello della carriera (anche se, specialmente nel suo caso, abbiamo difficoltà a dargli ragione!). Leggi anche Con le musiche di John Williams, ora su Disney+: intervista con Laurent Bouzereau, autore del doc sul leggendario compositore

John Williams: "La musica per il cinema è effimera e frammentaria"

Ultima volta nomination all'Oscar per Indiana Jones e il Quadrante del Destino (2023), cosa che gli fa detenere il record del più anziano nominato all'Academy Award, John Williams si è fatto intervistare da Tim Greiving per un libro biografico che uscirà nel prossimo futuro. Il Guardian ne ha pubblicato qualche breve estratto, dove il grande compositore sottolinea una diffferenza qualitativa di fondo tra la musica creata per il cinema e quella concepita per reggersi da sola. Un commento netto che si può permettere solo un artista come lui, che in questo modo sta sminuendo anche se stesso. Ma leggiamo con attenzione quello che Williams ha dichiarato, perché è comunque una considerazione tecnica.

Non mi è mai piaciuta molto la musica dei film. La musica scritta per il cinema, per quanto possa essere buona - e di solito non lo è, fatto salvo qualche passaggio di otto minuti qui e lì - io credo che... la musica lì non ci sia davvero. Quando pensiamo al valore della musica cinematografica, la stiamo ricordando attraverso una certa nostalgia. L'idea che la musica per i film abbia lo stesso posto in una sala concerti delle migliori composizioni canoniche è un concetto errato, secondo me. Tanta musica scritta per il cinema è effimera. È di certo frammentaria, finché qualcuno non la ricostruisce. Non si avvicina nemmeno a quello che potremmo definire un brano da concerto.