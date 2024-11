Con le musiche di John Williams, ora su Disney+: intervista con Laurent Bouzereau, autore del doc sul leggendario compositore

News Cinema

"Con le musiche di John Williams" è diretto dallo specialista Laurent Bouzereau che da molto tempo cercava di convincere il compositore a realizzare un documentario su di lui e se non stato per Steven Spielberg, non ce l'avrebbe fatta.

Ancor prima dell'incontro con Steven Spielberg, il leggendario John Williams aveva già una avviata carriera di compositore. Questa è una delle prime cose che scopriamo grazie al documentario Con le musiche di John Williams, disponibile in streaming esclusivamente su Disney+. Nella storia del cinema, non c'è soltanto un grande compositore di musiche per film. Ce ne sono due e se uno è il compianto Ennio Morricone, l'altro è il 92enne John Williams.

Il regista del documentario è Laurent Bouzereau che per molti anni ha realizzato i "making of" dei film di Steven Spielberg. Proprio quest'ultimo compare nel ruolo di co-produttore insieme a Ron Howard, tra gli altri. Non è per niente esagerato dire che questo musicista e compositore abbia cambiato le nostre vite. Tutti conosciamo le note de Lo squalo o di Star Wars, di Incontri ravvicinati del terzo tipo o del Superman del 1978, del tema di Indiana Jones o di Jurasic Park. Il documentario ci offre l'occasione di scoprire l'uomo dietro il musicista, di entrare in casa di John Williams e vederlo seduto al suo pianoforte dal quale sono scariture idee musicali che faranno sempre parte anche di noi e del nostro amore per il cinema.

Con le musiche di John Williams: il trailer del documentario

John Williams ha vinto 5 premi Oscar e collezionato un totale di 54 nominations (dietro soltanto a Walt Disney con 59). Con una carriera lunga decenni, dagli anni 50 ad oggi, le sue indimenticabili colonne sonore sono parte essenziale di alcuni dei film più amati del nostro tempo. Il pubblico può vedere e ascoltare la storia del maestro John Williams, con le testimonianze dei registi, dei musicisti e di altri personaggi che ha ispirato, completa di rari retroscena sulla realizzazione della storia del cinema.