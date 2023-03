John Wick 4 - Le prime reazioni della critica lo definiscono "brutale e viscerale, il miglior capitolo della saga"

News Cinema

Nei giorni scorsi si è svolta una prima proiezione di John Wick, a cui hanno assistito alcuni critici e fan selezionati. Scopriamo dunque i primi pareri - assolutamente positivi - sulla pellicola, definita senza mezzi termini la migliore del franchise.

John Wick 4 sarà - finalmente - nelle sale italiane a partire dal 23 marzo. Keanu Reeves è quindi pronto a tornare nei panni del killer a pagamento che dà il nome all'ormai celebre saga, mentre ad interpretare il villain principale di questa quarta avventura sarà Bill Skarsgård - che presta corpo e voce al Marchese de Gramont, un giovane criminale deciso a scalare i ranghi della Gran Tavola anche grazie all'assassino di John Wick. In queste ore, si è svolta - negli Stati Uniti - una prima proiezione del film, a cui hanno assistito critici e fan selezionati. Quali sono state quindi le reazioni al nuovo capitolo della saga?

John Wick 4 - Le prime reazioni della critica

John Wick 4 è diretto - come i tre capitoli precedenti - da Chad Stahelski, mentre la sceneggiatura è a cura di Shay Hatten - già autore di John Wick 3 - Parabellum - e Michael Finch. Secondo alcuni critici, il quarto capitolo resta quindi fedele all'estetica e allo stile della saga, alzando complessivamente il livello dell'intero franchise. Ritenuta - quasi unanimemente - la miglior pellicola su John Wick, è stata infatti accolta positivamente per il ritmo incalzante, che tiene con il fiato sospeso per quasi tutta la durata del lungometraggio - il minutaggio di quasi tre ore sembra infatti non influire sulla visione, divenendo anzi necessaria per lo svolgimento di una trama complessa. Le sequenze di combattimento vengono inoltre descritte come "incredibili" e ricche d'azione e sangue, al punto che molti spettatori potrebbero non essere pronti a ciò che il regista ha realizzato. Altri critici hanno poi descritto John Wick 4 come "un thriller d'azione", mentre altri lo hanno definito "glorioso e tosto, come un'autentica scarica di adrenalina". Bisogna dunque aspettarsi, stando alle prime reazioni, un film ricco di "azione brutale e viscerale", in grado di dare una degna conclusione al franchise - che però potrebbe, in realtà, continuare con un quinto capitolo.

#JohnWickChapter4 is f*cking awesome. Literally had to pick my jaw off the ground from some of the insane and inventive set pieces.



You are not prepared for what Keanu does with the dragon's breath shotgun.



Also @DonnieYenCT brought his A game.



Can't wait to see it again. pic.twitter.com/gf6sm5Ijal — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 7, 2023

Brawny, bold & badass, #JohnWick4 brilliantly balances vested stakes with an absolutely spectacular, high octane thrill ride. A soaring, searing, scorching chapter in the saga. The wildest time you’ll have at the movies this year. A pure adrenaline rush. pic.twitter.com/eUmJRfnwJw — Courtney Howard (@Lulamaybelle) March 6, 2023

Il quarto capitolo del franchise vanta poi un cast all star, composto da volti nuovi e veterani della saga, fra cui Lawrence Fishburne, Lance Reddick, Ian McShane, Scott Adkins, Donnie Yen, Clancy Brown e Marko Zaror. Mentre il futuro della saga principale è ancora incerto, il mondo di John Wick è pronto ad espandersi con uno spin-off - Ballerina, con protagonista Ana De Armas - e una serie tv - The Continental. John Wick 4 - ambientato in numerose città del mondo - potrebbe quindi essere l'ultimo capitolo del franchise e, come accennato dai critici che lo hanno visto in anteprima, si muove nella direzione di un'epica conclusione. Non resta dunque che attendere il 23 marzo, per scoprire cosa ha in serbo per gli spettatori uno dei franchise più prolifici degli ultimi decenni.

I had reservations about John Wick: Chapter 4's nearly three hour runtime, but the movie earns it. It's an epic with smart pacing that never lets the action feel exhausting, and the set pieces are phenomenal. Great cast of series newcomers, but Donnie Yen is the MVP. #JohnWick4 pic.twitter.com/xyMbLXmXUM — Eric Eisenberg (@eeisenberg) March 6, 2023