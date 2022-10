John Waters dopo quasi 20 anni torna alla regia con Liarmouth tratto dal suo romanzo

News Cinema

Ottime notizie per i fan di John Waters, il re della trasgressione e del trash, che dopo quasi 20 anni torna alla regia con l'adattamento del suo romanzo Liarmouth.

Una notizia che non può che far piacere a tutti gli appassionati di cinema, anche e soprattutto di quello bizzarro e non mainstream: John Waters, il Papa del Trash, autore di cult movies interpretati da Divine, come Pink Flamingos e Polyester, ma anche di Cry Baby, Grasso è bello e molti altri, tornerà al cinema quasi 20 anni dopo A Dirty Shame, uscito nel 2014. Dirigerà un film, Liarmouth, tratto dal suo stesso romanzo uscito quest'anno e ancora inedito in Italia.

John Waters torna alla regia

Sempre elegantissimo, affabile, colto e dall'ironia tagliente, in pieno Covid nel 2020 John Waters si era raccontato per pochi appassionati alla Festa del cinema di Roma e in quell'occasione aveva anche parlato della sua autobiografia, "Il signor So-tutto-io. Consigli impuri di un vecchio sporcaccione", uscita quest'anno anche da noi. Liarmouth, da cui trarrà il suo nuovo film, è invece un vero e proprio romanzo, anzi, un "feel-bad romance", come recita il sottotitolo, ovvero una storia d'amore che fa star male", più o meno. Questa la dichiarazione di John Waters in merito al libro e al suo ritorno dietro la macchina da presa:

Liarmouth è la cosa più folle che ho scritto da un pezzo a questa parte, perciò mi sembra appropriato che il mio romanzo sia scioccante al punto da far ripartire il motore della mia carriera cinematografica. Mi elettrizza tornare al cinema, con la speranza di trasmettere pazza gioia agli spettatori avventurosi di tutto il mondo.

Questa la storia: Il romanzo racconta la storia di Marsha Sprinkle, ladra di valigie, truffatrice e maestra dei travestimenti. I bambini e i cani la odiano. La sua stessa famiglia la vuole morta. È intelligente, disperata, squilibrata, in fuga con un grande risentimento. La chiamano Liarmouth, finché un uomo pazzo non le fa dire la verità. Pubblicato nel maggio di quest'anno, Liarmouth viene descritto come un divertente e osceno racconto di sesso, crimine e famiglie disfunzionali, un mix perfetto per il cinema di John Waters. Lo aspettiamo con ansia al suo ritorno dietro la macchina da presa.

(foto @ Chuck Patch)