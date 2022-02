John Carpenter sul possibile sequel de La cosa, Fuga da Los Angeles e Halloween

News Cinema

Intervistato in questi giorni sia da Variety che da Fandom in occasione dell'uscita in 4k di Fuga da Los Angeles, John Carpenter si concede con la consueta arguzia e ironia, commenta i suoi film e torna a parlare di un sequel de La Cosa.

Se amate il cinema di John Carpenter e la personalità "no-nonsense". ironica e intelligente dell'autore non potete perdervi una lunga intervista che ha rilasciato al sito Fandom, in cui parla più o meno di tutti i suoi progetti passati e futuri, tra cui il previsto ma non ancora annunciato sequel de La Cosa. Un'altra intervista a Carpenter è apparsa su Hollywood Reporter, dove il regista conferma tra i denti l'interesse per il film e commenta con una delle sue memorabili battute l'eredità di Halloween, resuscitato numerose volte, l'ultima delle quali con la trilogia di David Gordon Green di cui è stato autore delle musiche e produttore esecutivo.

John Carpenter e Fuga da Los Angeles

Nell'intervista, Carpenter parla del suo unico sequel, Fuga da Los Angeles (per la cui uscita in 4k sono state realizzate le interviste), in cui Kurt Russell riprendeva i panni dell'antieroe Iena (Snake in originale) Plissken, interpretato nel cult 1987: Fuga da New York, che il regista preferisce addirittura al primo ("In Fuga da New York c'era Donald Pleasance nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti, fantastico per me. Ma in Fuga da Los Angeles c'erano Peter Fonda e Kurt Russell che surfavano, non può esserci niente di meglio"), Carpenter "spiega" così l'insuccesso che lo accolse all'epoca e l'attuale rivalutazione del film:

Mi sa che il nichilismo è meglio a una certa distanza (ride). Mi criticarono per aver eliminato la tecnologia. Non so, alla gente in genere piacciono queste cose tempo dopo. Mentre quando il film uscì competeva con Independence Day, che era ottimista, luminoso e felice. Fu divertente, anche se un sacco di gente moriva nel film, fu molto divertente.

Per un certo periodo di tempo, nonostante l'insuccesso del sequel, si parlò anche di un terzo film col personaggio di Plissken, che sarebbe iniziato esattamente dove finiva il secondo, ovvero con il mondo piombato in una nuova epoca oscura dopo che Jena aveva usato la "Spada di Damocle", una super arma, per togliere elettricità al pianeta. Il film si sarebbe intitolato Fuga dalla Terra.

John Carpenter e il possibile sequel de La Cosa

All'inevitabile domanda se c'è qualcuno tra i suoi film di cui gli piacerebbe fare un sequel, Carpenter risponde ad Hollywood Reporter:

Mi piacerebbe fare un sequel de La Cosa, o una continuazione della storia, qualcosa del genere. Ma non so. Ci sono un sacco di cose in questo mondo che non so.

Per Fandom ripete la risposta, citando anche un altro film che ama molto:

Forse La Cosa. O forse Il Signore del Male. Riesco a immaginarmi qualcos'altro per quelli. Ma vedremo. In questo lavoro non si sa mai, davvero. Era un film che non aveva una vera risoluzione. E il soggetto... si può andare in qualsiasi direzione. Parte dall'idea che il Creatore dell'universo sia malvagio. Potrebbe essere molto divertente. In segreto amo davvero quel film.

Ma quando gli viene chiesto come farebbe oggi un remake de La Cosa si sbilancia un po' di più, lasciando intendere che se ne sta parlando concretamente:

Oddio... beh, credo che ci sia un altro po' di storia che vale la pena raccontare, ma non ti dico quale. Però abbiamo parlato della Cosa e di quel che potremmo fare perché, per quanto ne sappiamo, entrambi i protagonisti principali, Childs (Keith David) e MacReady (Kurt Russell), sono ancora vivi. Erano vivi alla fine de La Cosa, quindi forse sono ancora vivi.

Carpenter, ricordiamo, aveva parlato inizialmente di un reboot di La Cosa, che, come Halloween, dovrebbe/potrebbe realizzarsi grazie a Blumhouse.

John Carpenter e l'eredità di Halloween

Per concludere alla maniera di Carpenter, questa è la sua risposta quando Hollywood Reporter gli ha chiesto cosa pensa della rinnovata popolarità del franchise di Halloween, di cui i fan sembrano non avere mai abbastanza:

Lo trovo meraviglioso. Ed è meraviglioso anche quando alzo lo sguardo dalla mia postazione sul divano e vedo che è arrivato un assegno nella posta. Mi sento estremamente felice.

Come saremmo felici noi, mr. Carpenter, di vedere un altro film diretto da lei, anche senza assegno.

(foto di John Carpenter di Nathan Hartley Maas, Wikipedia)