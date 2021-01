John Carpenter dal cinema all'audio... da paura

News Cinema

Il regista John Carpenter, che ha compiuto due giorni fa 73 anni, ha stretto un accordo con Serial Box per realizzare una serie di podcast e contenuti audio a tema horror.

L'altro ieri il maestro dell'horror John Carpenter ha compiuto 73 anni. Come al solito impegnatissimo in mille attività, dalla produzione alla composizione di musica (e in privato a giocare ai videogame e a farsi qualche canna), ha aggiunto un altro tassello alla sua carriera extra filmica. Sembra sempre più improbabile, infatti, che Carpenter diriga un nuovo lungometraggio (l'ultimo, The Ward, è uscito 10 anni fa). In un periodo in cui quasi tutti siamo costretti a stare a casa, il regista e la moglie, la produttrice Sandy King, hanno appena firmato un contratto con Serial Box per sviluppare podcast e audio programmi horror nei prossimi due anni, con l'etichetta "John Carpenter Presents".

L'obiettivo è produrre, ovviamente con l'aiuto di autori versati nel genere, almeno cinque show all'anno. "L'horror - questa la dichiarazione di Carpenter e King - è un linguaggio universale che funziona in moltissimi media. Siamo molto eccitati per la nostra partnership con Serial Box: il loro ricco sound design ha fatto avanzare la narrazione audio, offrendoci un nuovo modo per incutere paura nel cuore del nostro pubblico. Tornando col pensiero ai racconti paurosi narrati intorno al fuoco, non vediamo l'ora di portare queste storie nel mondo".

Staremo a vedere, o meglio, a sentire, anche se speravamo che John Carpenter avesse ancora voglia di tornare almeno una volta dietro la macchina da presa.