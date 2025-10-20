TGCom24
Home | Serie TV | News | John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica
Schede di riferimento
John Carpenter
John Carpenter
News Serie TV

John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica

Emanuele Manta
6

Il regista di Halloween - La notte delle streghe e La cosa sta lavorando allo sviluppo di una serie tv horror che esplorerà le paure nascoste e le ansie sociali della nostra epoca.

John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica

La notizia perfetta a pochi giorni da Halloween: la leggenda del cinema John Carpenter sta collaborando con Elevation Pictures allo sviluppo di una serie tv horror antologica. Il progetto, scritto da Michael Amo (Pure, The Listener) e Will Pascoe (Orphan Black, Absentia), sta coinvolgendo il regista di Halloween - La notte delle streghe, 1997: Fuga da New York e La cosa come produttore esecutivo.

John Carpenter Presents: I primi dettagli della serie tv

La prima stagione di John Carpenter Presents sarà ambientata nelle remote terre selvagge dell'Alaska. Mentre un gruppo eterogeneo di personaggi affronta un agghiacciante mix di terrore soprannaturale ed esistenziale, la serie esplorerà le paure nascoste e le ansie sociali della nostra epoca. La produzione metterà in risalto sia lo stile visivo che la sensibilità musicale di Carpenter, che ricordiamo ha scritto le colonne sonore di quasi tutti i suoi film.

"Siamo entusiasti di lanciarci nel mondo televisivo con il maestro dell'horror John Carpenter", ha dichiarato Christina Piovesan di Elevation Pictures in un comunicato. "Will e Michael portano con loro una profonda esperienza nella scrittura e nello showrunning e non potremmo essere più entusiasti che questo team creativo porti questa serie al pubblico".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
John Carpenter
John Carpenter
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il Cavaliere dei Sette Regni, lo showrunner rivela l'importante promessa fatta a George R.R. Martin
news Serie TV Il Cavaliere dei Sette Regni, lo showrunner rivela l'importante promessa fatta a George R.R. Martin
VisionQuest, Paul Bettany anticipa “lo psicopatico” che si nasconde nella mente di Visione Bianca
news Serie TV VisionQuest, Paul Bettany anticipa “lo psicopatico” che si nasconde nella mente di Visione Bianca
Una mamma per amica: Scott Patterson boccia Dean, Jess e Logan
news Serie TV Una mamma per amica: Scott Patterson boccia Dean, Jess e Logan
Mr. Robot, Rami Malek ammette: "Mi hanno fatto passare un vero inferno"
news Serie TV Mr. Robot, Rami Malek ammette: "Mi hanno fatto passare un vero inferno"
Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox anticipa come sarà il rapporto tra Karen e Matt
news Serie TV Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox anticipa come sarà il rapporto tra Karen e Matt
Buffy l’Ammazzavampiri, Ryan Reynolds avrebbe potuto recitare nella Serie TV
news Serie TV Buffy l’Ammazzavampiri, Ryan Reynolds avrebbe potuto recitare nella Serie TV
The Boys 5, Jensen Ackles ha abbandonato il set del finale perché troppo turbato
news Serie TV The Boys 5, Jensen Ackles ha abbandonato il set del finale perché troppo turbato
House of the Dragon 3, lo showrunner ha confermato la morte di un personaggio?
news Serie TV House of the Dragon 3, lo showrunner ha confermato la morte di un personaggio?
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Brilliant Minds
The Diplomat
Il Mostro
Nobody Wants This
Petra
Gen V
Hotel Costiera
Bridgerton
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV