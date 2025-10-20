John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica

News Serie TV

Il regista di Halloween - La notte delle streghe e La cosa sta lavorando allo sviluppo di una serie tv horror che esplorerà le paure nascoste e le ansie sociali della nostra epoca.

La notizia perfetta a pochi giorni da Halloween: la leggenda del cinema John Carpenter sta collaborando con Elevation Pictures allo sviluppo di una serie tv horror antologica. Il progetto, scritto da Michael Amo (Pure, The Listener) e Will Pascoe (Orphan Black, Absentia), sta coinvolgendo il regista di Halloween - La notte delle streghe, 1997: Fuga da New York e La cosa come produttore esecutivo.

John Carpenter Presents: I primi dettagli della serie tv

La prima stagione di John Carpenter Presents sarà ambientata nelle remote terre selvagge dell'Alaska. Mentre un gruppo eterogeneo di personaggi affronta un agghiacciante mix di terrore soprannaturale ed esistenziale, la serie esplorerà le paure nascoste e le ansie sociali della nostra epoca. La produzione metterà in risalto sia lo stile visivo che la sensibilità musicale di Carpenter, che ricordiamo ha scritto le colonne sonore di quasi tutti i suoi film.

"Siamo entusiasti di lanciarci nel mondo televisivo con il maestro dell'horror John Carpenter", ha dichiarato Christina Piovesan di Elevation Pictures in un comunicato. "Will e Michael portano con loro una profonda esperienza nella scrittura e nello showrunning e non potremmo essere più entusiasti che questo team creativo porti questa serie al pubblico".