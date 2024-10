John Amos è morto: l'annuncio a più di un mese dalla scomparsa. L'attore de Il Principe cerca Moglie aveva 84 anni

News Cinema

L'attore è venuto a mancare il 21 agosto ma suo figlio, Kelly Christopher "KC" Amos, ha confermato solo nelle ultime ore la scomparsa di John Amos. L'artista, noto per i suoi ruoli nella miniserie Radici e nella commedia cult Il Principe Cerca Moglie, aveva 84 anni.

John Amos si è spento il 21 agosto 2024, all'età di 84 anni. A dare il triste annuncio è stato, nelle ultime ore, il figlio dell'attore: Kelly Christopher "KC" Amos. L'artista, noto per i suoi ruoli sul grande e piccolo schermo (su tutti Gordy Howard nella sit-com Mary Tyler Moore Show), è morto per cause naturali a Los Angeles.

È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita. Era un uomo gentilissimo e un cuore d'oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccezionali lavori televisivi e cinematografici come attore.

Amos, ha aggiunto KC, ha amato il suo lavoro per tutta la vita: "Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento". Più di un anno fa, l'attore originario del New Jersey era stato ricoverato a causa di un accumulo di liquido nella parte inferiore del corpo, che gli causava problemi al cuore. All'epoca, un portavoce assicurò tuttavia che Amos era in via di guarigione.

La sua carriera è cominciata nel 1964 ma in tutt'altro campo: ha infatti esordito come pugile e giocatore di football. Il debutto sul piccolo schermo è stato nel 1970, con The Billy Cosby Show e The Tim Conway Comedy Hour. La consacrazione è arrivata poco più avanti, con il già citato ruolo del meteorologo Gordy. Nel 1973, è diventato la star di Good Times, il primo programma televisivo che ha dato spazio ad una famiglia afroamericana.

L'attore, che prestava il volto a James Evans Sr., intraprese una vera e propria crociata affinché la rappresentazione delle persone di colore sullo schermo fosse onesta e autentica. Le divergenze creative lo portarono ad abbandonare la serie nel 1976. "Ero diventato un elemento di disturbo" dichiarò allora a VladTV.

La percezione o l'idea dei produttori di cosa sia una famiglia nera e di cosa sia un padre nero era totalmente diversa dalla mia, e la mia era intrisa di realtà.

John Amos tra cinema e tv: da Radici a Il Principe Cerca Moglie

Nel 1977 recitò nella miniserie televisiva Radici, che gli valse la sua unica nomination agli Emmy. Negli anni Ottanta, Novanta e Duemila è stato attivissimo in tv e i suoi credits includono serie cult quali La Signora in Giallo, I Robinson e alcuni episodi di Willy, il principe di Bel-Air, con Will Smith. Nel 1988 è stata la volta del ruolo che più l'ha reso famoso nel Bel Paese: quello di Cleo McDowell ne Il Principe Cerca Moglie. Amos ha prestato il volto al padre di Lisa (Shari Headley), la giovane per la quale il principe Akeem (Eddie Murphy) perde la testa. Ha ripreso la parte nel sequel del 2021, Il Principe Cerca Figlio.



Il Principe cerca Figlio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

"La verità è che quando ho iniziato a recitare - ha detto nel 2022 - non avrei mai pensato di vivere così a lungo, e tanto meno di diventare un attore. Ho avuto una carriera benedetta e lo attribuisco alla mia fede in Dio e al fatto che sono stato cresciuto bene. Ho avuto la possibilità di interpretare un padre in una sit-com con cui così tanti padri neri e uomini di tutte le razze potevano identificarsi e apprezzare".

Il pubblico italiano è particolarmente affezionato anche al 'sorriso smagliante' di Meissner, personaggio che Amos ha portato in scena in Sorvegliato Speciale (1989), con Sylvester Stallone e Donald Sutherland. Nel 1990, ha recitato accanto ad Harvey Keitel nel film Due occhi diabolici di Dario Argento ed è stato il maggiore Grant in Die Hard 2, con Bruce Willis. Di fatto, non ha mai smesso di lavorare sino al 2022, anno dei film Block Party e Me Time. Tra le ultime apparizioni è degna di nota quella allo speciale Live in Front of a Studio Audience, nel 2019. Lì Viola Davis e Tiffany Haddish hanno riportato in auge Good Times con un episodio revival natalizio, in cui Amos ha interpretato l'assessore Fred Davis.