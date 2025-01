Joan Plowright: la grande attrice inglese e vedova di Laurence Olivier morta a 95 anni

News Cinema

Giovedì 16 gennaio, oltre a David Lynch, ci ha lasciato una delle ultime Dame del cinema e del teatro britannico, Joan Plowright.

In un periodo non certo povero di lutti per gli amanti del cinema e ancora sconvolto per la dipartita di David Lynch, è arrivata anche la notizia della morte, il 16 gennaio, alla più avanzata età di 95 anni, della grande attrice inglese Joan Plowright, vera e propria istituzione dello spettacolo britannico, ormai da tempo ritiratasi dalle scene.

La carriera di Joan Plowright

I più giovani difficilmente conosceranno il nome di Joan Plowright, che in una carriera che ha coperto oltre 60 anni di attività ha vinto due Golden Globe, un Olivier Award e un Tony per il uo lavoro a teatro, ottenuto due candidature ai BAFTA, una agli Emmy e una all'Oscar. Nel 2004 era stata nominata Dame dalla regina Elisabetta II. Aveva studiato alla scuola di teatro dell'Old Vic, dove incontrò il futuro marito, il leggendario attore e registaLaurence Olivier, con cui recitò in numerosi spettacoli teatrali. Protagonista sulle scene, non aveva mai abbandonato il teatro anche se aveva portato avanti in parallelo la carriera cinematografica, debuttando (non accreditata) nel 1955 nel Moby Dick televisivo di Orson Welles. A questo erano seguiti ruoli più importanti in film come L'alibi dell'ultima ora di Joseph Losey e nel 1960 Gli sfasati, trasposizione della pièce di grande successo The Entertainer, in cui, come a teatro, recitava con Olivier, che sposò nel 1961 e le dette tre figli, oltre a dirigerla in una memorabile versione di Zio Vania. Sono tantissimi i ruoli, brillanti e drammatici, interpretati da Joan Plowright, in film come Equus, Britannia Hospital, Le due facce del male, Revolution, Giochi nell'acqua, Ti amerò... fino ad ammazzarti, Avalon e Un incantevole aprile (1991) di Mike Newell, per cui vinse il Golden Globe e venne candidata all'Oscar. Grande signora dello schermo, Joan Plowright non disdegnò i film d'azione e le commedie per famiglie, apparendo in Last Acftion Hero, Dennis la minaccia e Tre vedove e un delitto. Franco Zeffirelli, che la adorava, la diresse al cinema in Jane Eyre, Un tè con Mussolini e Callas Forever. Nel 1996 la troviamo nel live action de La carica dei 101 e in Surviving Picasso di James Ivory, Gli ultimi suoi lavori al cinema sono nel biennio 2008/2009 con Spiderwick – Le cronache e Knife Edge. In televisione, per la miniserie del 1992 Stalin vinse il Golden Globe e fu candidata all'Emmy. Si era ritirata ufficialmente nel 2014 a causa della maculopatia degenerativa che l'aveva praticamente resa cieca.