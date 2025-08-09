TGCom24
News Cinema

Jim Lovell, l'astronauta della NASA è morto a 97 anni: l'omaggio di Tom Hanks, che lo interpretò in Apollo 13

Chiara Carnà
3

Tom Hanks rende omaggio al leggendario comandante dell’Apollo 13, James Lovell, scomparso a 97 anni. L'astronauta della NASA era noto per aver guidato la travagliata missione che è stata trasformata nel celebre film del 1995, in cui Hanks ha interpretato proprio Lovell.

Jim Lovell, l'astronauta della NASA è morto a 97 anni: l'omaggio di Tom Hanks, che lo interpretò in Apollo 13

Lutto nel mondo della NASA e del cinema: all'età di 97 anni, è scomparso James “Jim” Lovell, l’astronauta che guidò la missione Apollo 13. A confermare la notizia, diffusa dal New York Times, è stata la nuora di Lovell. Tom Hanks, che ha interpretato l'astronauta nel film del 1995, candidato a nove Premi Oscar, gli ha dedicato un commovente omaggio sui social.

Il film diretto da Ron Howard, vincitore di due statuette (miglior montaggio e miglior sonoro), è l'adattamento di Lost Moon, saggio del 1994 firmato da Jim Lovell e Jeffrey Kluger, e ripercorre la vera missione lunare del 1970 comandata da Lovell, che subì gravi imprevisti e duri colpi, prima di tornare sano e salvo sulla Terra.

"Ci sono persone che osano, che sognano e che guidano gli altri in luoghi in cui noi non andremmo da soli - ha affermato Tom Hanks in una dichiarazione condivisa su Instagram - Jim Lovell, che per molto tempo si è spinto più lontano e più a lungo nello spazio di qualsiasi altra persona sul nostro pianeta, era quel tipo di persona. I suoi numerosi viaggi attorno alla Terra e fino a un punto così vicino alla Luna non sono stati fatti per la ricchezza o la celebrità, ma perché sfide come queste sono ciò che alimenta il corso della vita, e chi meglio di Jim Lovell poteva intraprendere quei viaggi?"



Anche Ron Howard ha reso omaggio via Instagram a Jim Lovell con una serie di foto e clip dell'astronauta, tratte dalla vita reale e dal film. E ha scritto: "Conoscere Jim è stato un immenso onore. La sua combinazione di intelletto, coraggio e dedizione al dovere lo ha reso una delle persone più straordinarie che abbia mai incontrato. Il suo sostegno ai nostri sforzi cinematografici ha ispirato autenticità e ha elevato il nostro processo creativo in molti modi. Grazie, signore, per il suo servizio al nostro Paese e all'umanità".



Jim Lovell, vita e carriera dell'astronauta che ha guidato la missione Apollo 13

Noto come Jim, originario di Cleveland, Ohio, era diventato celebre in tutto il mondo come comandante dell’Apollo 13: una sfida estrema, costellata da guasti tecnici e un’improbabile ma eroica sopravvivenza in orbita. Astronauta veterano, Lovell aveva volato quattro volte nello spazio — Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 e Apollo 13 — e fu il primo uomo in assoluto a orbitare due volte attorno alla Luna. Nel 2010, ha descritto la missione Apollo 13 come un "fallimento riuscito" in un'intervista a Reuters. Il suo esito, ha affermato, è stato "un grande successo nella capacità delle persone di prendere una catastrofe quasi certa e trasformarla in una ripresa di successo".

Nel 2023, Hanks ha inaugurato The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks, una mostra immersiva al Lightroom di Londra, e ha confidato al Telegraph che gli sarebbe piaciuto partecipare a una missione lunare. "Mi piacerebbe essere quello che serve cibo e fa battute sulla Luna. Se ci fosse spazio, sarei quello che pulisce, fa battute, racconta storie e intrattiene tutti".

Quest'anno, per commemorare il 30° anniversario di Apollo 13, il film con Kevin Bacon e Ed Harris tornerà nelle sale IMAX degli Stati Uniti a partire dal 19 settembre.

Chiara Carnà
  • Redazione Cinema
