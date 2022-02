Jessie Buckey (fresca di nomination all'Oscar) nel teaser trailer di Men, nuovo film di Alex Garland

News Cinema

La bravissima attrice, candidata all'Academy Award per la sua interpretazione in La figlia oscura, è protagonista del nuovo film del regista di Ex Machina e Annientamento. Ecco il teaser di Men.

Jessie Buckey è una bravissima attrice. E lo era anche prima della meritatissima nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua performance di La figlia oscura, il film diretto da Maggie Gyllenhall tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante. Ne sono prova titoli come Beast, L'ombra delle spie, e soprattutto il fenomenale Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman, in cui appariva a un altro neo-candidato come Jesse Plemons.

Tra i film che vedremo prossimamente da lei interpretati spicca sicuramente Men, che è il nuovo, misterioso film scritto e diretto da Alex Garland, il romanziere di "The Beach" poi diventato anche il regista, autore di cose notevoli come Ex Machina e Annientamento.

Di Men, che debutterà negli USA il 20 maggio, e del quale ancora si sa pochissimo (solo che racconta la storia di una giovane donna, interpretata dalla Buckley, che, dopo la morte del marito, parte da sola per una vacanza nella campagna inglese) è stato appena diffuso un primo teaser trailer. Che è piuttosto enigmatico, ma molto affascinante e pure un po' inquietante.

Insomma, speriamo di poter vedere presto anche noi questo Men (magari al Festival di Cannes?) che è prodotto dalla lanciatissima A24 e che vede coinvolti nel cast anche Rory Kinnear e Paapa Essiedu.

Men: il teaser trailer del film