Jessica Chastain e Peter Sarsgaard nel trailer di Memory

News Cinema

Al cinema dal 7 marzo con Academy Two il film di Michel Franco presentato in concorso al Festival di Venezia 2023 che è valso a Sargaaard il premio come miglior attore. Ecco il trailer italiano e la trama ufficiale di Memory.

Arriva al cinema dal 7 marzo, distribuito da Academy Two, Memory, il film diretto dal regista messicano Michel Franco che è valso a Peter Sarsgaaard - protagonista assieme a Jessica Chastain - la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia 2023, dove è stato presentato in concorso.

Ecco la trama ufficiale di Memory:

Sylvia è un’assistente sociale che conduce una vita semplice e strutturata scandita dalla cura della figlia e dal lavoro. Un evento inaspettato sconvolge però la sua routine, l’incontro con Saul, un ex compagno di liceo che segue la donna a casa dopo una cena con i vecchi compagni di scuola e che risveglia in lei i ricordi di un passato burrascoso.