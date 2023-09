Due anime ferite si incontrano nella New York di oggi, si seguono e ripararono pagine importanti del loro passato. Michel Franco è tornato in concorso a Venezia con Memory, protagonisti Jessica Chastain e Peter Sarsgaard. La recensione di Mauro Donzelli.

Il primo incontro non è dei migliori. Ci sarà tempo per migliorare, però. Un uomo e una donna a New York. Potrebbe essere l’inizio di una delle tante commedie romantiche che hanno nobilitato la città, considerando che si apre con una passeggiata dalle parti di Central park. Invece è un film in trasferta per il messicano Michel Franco, talvolta implacabile con i suoi personaggi e a rischio di manipolazione nel farli muovere come pedine per scioccare. La prima cosa che colpisce invece di Memory, storia d’amore fra due persone che gli americani definiscono damaged, e noi potremmo tradurre come lesionati dalla vita, è proprio il grande amore che traspare per loro da chi ce li racconta.

Ma torniamo all’inizio non dei migliori, che poi è un ritrovo di compagni di scuola che si rivedono a distanza di molti anni. Sylvia (Jessica Chastain) lavora come assistente sociale in una struttura che si occupa di salute mentale. Ha un passato come alcolista, si è rimessa in piedi, non beve da molti anni e la routine quotidiana strutturata l’aiuta, insieme a una figlia adolescente. Tornando dall’incontro con gli ex compagni, scopre che un uomo la segue. Si chiama Saul (Peter Sarsgaard) e non si schioda fin sotto casa sua. Lo scambia per un compagno che la fece bere per poi abusare di lei anni prima. Un errore di cui presto si rende conto, e il rapporto allenterà la tensione, ribalterà la prospettiva di queste due anime sul filo, sempre pronte a ricadere in un antico vizio, Sylvia, o peggiorare la sua demenza precoce, a poco più di 50 anni, nel caso del barbuto e sornione Saul.

Sono due persone sotto sorveglianza delle rispettive famiglie, che non sembrano proprio impeccabili nel pensare esclusivamente al bene dei due, almeno gli adulti, mentre la scintilla del loro incontro scatena una specie di porta temporale che li risveglia dal torpore auto indotto e dà la forza per riaprire una voragine legata al passato. Fra le case di arenaria di Brooklyn e le foglie in strada di un autunno imminente, la storia procede senza sentimentalismi con un realismo rigoroso. Gli attori si spogliano di trucco e orpelli, per rendere meno glamour le loro solitudini. È il dolore represso che risale a galla a colpire, talmente dirompente da non aver bisogno di effetti speciali. Bastano due attori in spolvero e sintonia come Sarsgaard e Chastain, goffi e teneri, che mettono in scena una delle più improbabili eppure toccanti scene di sesso viste ultimamente.

Sono due adulti visti come adolescenti in libertà vigilata, capaci di gesti di libertà sconsiderata e di alimentare la dimensione del gioco, capace di sostenere il loro presente con una dose di incosciente volontà nell’affrontare il passato. Nel caso di lei è chiaro, ma reso frammentario per non far esplodere la famiglia, in quello di lui la frammentarietà è più recente, e destinata a peggiorare. Come non essere conquistati da un amore così inatteso e singolare, in cui il massimo del romanticismo e del pegno d’amore è diventare reciprocamente il contatto d’emergenza.