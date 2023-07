Jerry O'Connell fa gli auguri a Wil Wheaton ricordando Stand by Me e l'attore si commuove

News Cinema

Nel 1986, Jerry O'Connell e Wil Wheaton furono due dei piccoli protagonisti dell'indimenticabile Stand by Me di Rob Reiner, dal racconto di Stephen King. E 37 anni dopo sono ancora amici, come dimostrano gli auguri di compleanno di O'Connell a Wheaton.

Quella che vi raccontiamo in queste poche righe è una storia che ci commuove, perché coinvolge un film bellissimo, Stand by Me - Ricordo di un'estate, tratto da uno dei racconti più significativi di Stephen King ("Il corpo", da Stagioni diverse, 1982) e due dei suoi protagonisti, all'epoca poco più che undicenni, Jerry O'Connell e Wil Wheaton, che nella foto sono rispettivamente il ragazzino grassottello (Vern Tessio) e quello magro con la maglietta rossa, nel film Gordie Lachance, il futuro scrittore. Insieme, quei ragazzi ne hanno passate di tutti i colori, nel film e nella vita: River Phoenix (Chris Chambers) purtroppo se n'è andato ancora giovanissimo, Corey Feldman (Teddy Duchamp) è rimasto segnato dagli abusi sessuali subìti da personaggi di Hollywood senza scrupoli e Wil Wheaton ha raccontato molto tempo dopo di esser stato oggetto di violenze psicologiche e manipolazioni proprio all'epoca delle riprese. Fortunatamente l'attore ne è uscito bene e due giorni fa ha compiuto 51 anni. Jerry O'Connell, che gli è sempre rimasto amico, lo ha festeggiato con questa foto e una frase che farà battere il cuore agli amanti del film, così come ha commosso il festeggiato.

Gli auguri di Jerry O'Connell a Wil Wheaton

Su Instagram, al fianco di una foto in cui O'Connell depone un bacio sulla testa di Wheaton, l'attore, prima di augurargli buon compleanno, ha scritto: "Non ho più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni... ma in fondo, chi li ha?", che è la frase finale del film. Questa la risposta di Wheaton: "Sento quella frase da quando avevamo 12 anni. Oggi è la prima volta che mi ha fatto piangere. Sono profondamente grato per il fatto che entrambi facciamo ancora reciprocamente parte della nostra vita". Un bellissimo tributo ad un'amicizia che ha resistito a tutto, dall'infanzia all'età adulta, in un ambiente decisamente non facile come quello hollywoodiano.