News Cinema

Jay Kelly: ecco il primo trailer italiano del film con George Clooney e Adam Sandler in concorso a Venezia

Sarà presentato in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia per poi arrivare in cinema selezionati il 19 novembre e su Netflix il 5 dicembre Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler. Ve ne mostriamo il primo trailer italiano.