Javier Bardem trionfa ai Goya: la commozione di Penelope Cruz per la splendida dedica

Javier Bardem si conferma grande attore e uomo innamorato. L’attore dedica il Goya vinto per Il capo perfetto a Penelope Cruz dicendo parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire. Abbiamo il video.

Come ci aspettavamo, Il capo perfetto ha trionfato ai Goya Awards, che sono i premi cinematografici spagnoli più importanti. La favolosa commedia di Fernando León de Aranoa incentrata su una frenetica tranche de vie di Julio Blanco, carismatico proprietario di un'azienda produttrice di bilance industriali, si è aggiudicata ben sei riconoscimenti. Fra questi c'era ovviamente il Goya per il miglior attore protagonista, andato a Javier Bardem.

Il capo perfetto ha inoltre vinto il Goya per il miglior film, il miglior regista, la migliore sceneggiatura originale, la miglior colonna sonora e il miglior montaggio. Ad aggiudicarsi l’International Goya Awards è stata l'australiana Cate Blanchett, mentre il premio per la migliore attrice protagonista è andato a Blanca Portillo per Maixabel.

Il video dell'accorata dedica a Penelope Cruz

In molti si aspettavano che il Goya per la migliore attrice protagonista sarebbe stato attribuito a Penelope Cruz per la sua performance in Madres Paralelas, l'ultimo film di Pedro Almodóvar. Regista e attrice erano seduti vicini in platea, e quando Javier Bardem ha dedicato il suo Goya alla moglie, Penelope si è commossa. Javier ha pronunciato parole sopraffine. Dopo aver ringraziato la squadra creativa del film, in particolare Fernando León de Aranoa per aver creato un personaggio interessante e complesso, l'attore ha detto: "Voglio dedicare questo premio a Penelope, che è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno. Ti amo tanto".

Javier Bardem ha dedicato il Goya anche ai suoi figli e alla sua mamma, commuovendosi non poco. Ecco il video del suo discorso.