Jason Bourne lascia la Universal: cosa accadrà alla saga?

A quanto pare la Universal ha lasciato andare la presa sul marchio di Jason Bourne, a questo punto aperto a nuovi adattamenti presso altri lidi. Chi si farà avanti?

Cosa succede a Jason Bourne? Un anno fa Matt Damon lasciò intendere che ci fosse un progetto relativo a un ritorno del personaggio sul grande schermo, ma una notizia diffusa da Deadline rimette tutto pesantemente in discussione: la Universal avrebbe lasciato andare i diritti cinematografici dell'agente ideato da Robert Ludlum. Quanto sarebbe logico aspettarsi la stessa dinamica produttiva, in un contesto del tutto diverso? E se Bourne andasse in contro a un reboot totale anche in zona serie tv? Leggi anche Jason Bourne 6? Matt Damon rivela che qualcosa si muove

Jason Bourne in cerca di compratore, la Universal esce