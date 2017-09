Jamie Lee Curtis è di nuovo Laurie Strode nella prima foto ufficiale del nuovo Halloween

Arriverà nelle sale USA il 19 ottobre il nuovo Halloween, diretto da David Gordon Green e accompagnato - con buona probabilità - da una colonna sonora composta da John Carpenter, che è anche produttore insieme a Jason Blum. Del film, che segue gli eventi narrati ne Il signore della morte (uscito nel 1981 e diretto da Rick Rosenthal) è appena stata diffusa un’immagine ufficiale in cui compare Jamie Lee Curtis. Questo significa che l’attrice tornerà a interpretare Laurie Strode, personaggio a cui ha legato il proprio nome nel primo, nel secondo, nel settimo e nel nono film della serie, apparendo brevemente all’inizio di Halloween - La resurrezione.

Ne Il signore della morte avevamo lasciato Laurie Strode mentre veniva trasferita in un altro ospedale. La ritroviamo, come lei stessa ha scritto su Twitter (dove ha postato la foto), 40 anni dopo, "sulla stessa veranda, con gli stessi vestiti e con gli stessi problemi". Problemi grossi, ci permettiamo di aggiungere, visto che alle sue spalle, armato del suo famigerato coltello da macellaio, c’è l’assassino mascherato Michael Myers.

A scrivere la sceneggiatura del nuovo Halloween, insieme a David Gordon Green, è stato Danny McBride. Al momento non si conoscono i nomi degli altri interpreti del film.

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw