Jamie Lee Curtis dice addio a Laurie Strode: saluterà la scream girl con Halloween Ends

News Cinema

Dopo tanti anni, Jamie Lee Curtis si congederà da un personaggio che le ha portato fama e fortuna: Laurie Strode, che vedremo in Halloween Kills e Halloween Ends.

E’ dura da digerire ma è la triste realtà: dopo Halloween Ends non vedremo più Jamie Lee Curtis nel ruolo della scream girl Laurie Strode.

La brutta notizia arriva a tre mesi dall'uscita in sala di Halloween Kills, secondo capitolo della nuova trilogia in cui lo spietato Michael Myers torna a imperversare e che è stata affidata alle sapienti mani di David Gordon Green. E’ stata la stessa attrice a parlarne nel corso di un'intervista a TotalFilm, spiegando innanzitutto: "Direi, visto ciò che so del prossimo film, che sarà l'ultima volta in cui la interpreto".

Ovviamente una tale affermazione ci induce a pensare che in Halloween Ends la povera Laurie Strode verrà brutalmente uccisa da Myers. Ma le cose non stanno esattamente così, per ammissione della stessa attrice: "Non sto dicendo che succederà perché muoio. Non c'entra niente". La Curtis ha manifestato poi tutto il suo entusiasmo per il tredicesimo film della saga (Halloween Ends, appunto), dicendo: "Credo che sarà una maniera spettacolare per concludere questa trilogia".

E’ dal 1978, quindi da Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter, che Jamie Lee Curtis impersona Laurie Strode, che poi è stato il suo primo personaggio cinematografico. L'attrice è tornata in Halloween II - Il signore della morte, in Halloween - 20 anni dopo, in Halloween - La resurrezione e poi nei nuovi Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends.

Su Halloween Ends, che arriverà in sala il 14 ottobre del 2022, non sappiamo poi molto. David Gordon Green ha affermato che sarà molto diverso dal resto della serie. Non è detto che il franchise non continuerà in qualche modo, ma sembra piuttosto sicuro che Laurie Strode andrà in pensione. Del resto… chi altri potrebbe interpretarla? Ad essere precisi, la scream girl ha avuto anche il volto di da Scout Taylor-Compton, ma forse è meglio evitare inutili paragoni. In ogni modo, ecco il trailer di Halloween Kills, che debutterà nei cinema italiani il prossimo 21 ottobre.